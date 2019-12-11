В Тюменском драмтеатре открылась выставка юных художников

Выставка работ юных тюменских художников «Волшебный мир театра» открылась в начале недели в фойе малой сцены Тюменского драмтеатра. Организатором выступила компания «Газпром геологоразведка».

Авторами более 40 творческих работ на тему театра стали дети работников предприятия, а также ребята, которые проходят реабилитацию в детском лечебно-реабилитационном центре «Верхний бор», для которого на протяжении шести лет волонтеры компании проводят акции поддержки и организуют веселые праздники.

В России завершается Год театра. Эту тему организаторы выставки задали юным участникам, которые предложили свой взгляд на удивительный мир Мельпомены.

Дети представили в своих работах не только известные произведения, когда-либо поставленные на сцене, но и внутреннюю жизнь театра: зрительный зал, репетиционный процесс, артистов разных жанров, собственно здание храма искусства, которое у некоторых художников предстало в весьма оригинальном виде.

Некоторые картины и вовсе были выполнены в авангардном стиле и изобиловали яркими образами. Одним словом, участники во всей красе показали свой талант, что отметили идейные вдохновители выставки и члены жюри. Родители в ответ поблагодарили организаторов за предоставленную детям возможность для самовыражения и реализации творческих идей.

В рамках выставки состоялось награждение призеров конкурса рисунков. Участников разделили на три возрастные категории. Самым маленьким было по 4 года, а самым старшим – по 18 лет. Работа победителей в следующем году будут направлены на отборочный тур корпоративного фестиваля «Факел», организатором которого является компания «Газпром».

Как поделилась одна из победительниц регионального этапа 10-летняя Настя Левинская, в конкурсе рисунков «Газпром геологоразведки» она участвует уже второй раз. Судя по эмоциям на церемонии награждения, она не ожидала, что ее картина «Волшебная сказка» займет первое место в своей категории.

«В предыдущем конкурсе я завоевала второе место. И сейчас не предполагала, что смогу победить. Поэтому очень рада. Приятно отметить, что очень много интересных картин, необычный подход к изображению театра. Что касается моей работы, то я попыталась отобразить свое фантастическое видение этой темы, совместила несколько разных образов, например, рыбу в виде театрального бинокля и тому подобное. Долго думала над воплощением, еще 3-4 дня ушло на сам рисунок», – рассказала художница.

«Газпром геологоразведка» выразила благодарность Тюменскому драматическому театру за содействие в проведении выставки. Кроме того, в течение этого тематического года для детей сотрудников компании были организованы экскурсии по театру, мастер-классы и различные творческие мероприятия, которые помогли им лучше познакомиться с буднями актерской жизни. Выставка продлится до Нового года.