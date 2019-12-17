Корпоратив или премия? Тюменцы сделали свой выбор

Тюменцы предпочитают корпоративам деньги. Об этом стало известно из опроса жителей региона службой исследований компании HeadHunter.

Выяснилось, что 83% опрошенных жителей Тюменской области отмечают Новый год на работе, 46% регулярно празднуют день рождения компании, 36% – Международный женский день, 29% – День защитника Отечества. В 9% компаний вообще не устраивают корпоративы: в основном их лишены медики.

– Подавляющее большинство тюменцев посещают новогодние корпоративы, исключение составляют лишь 16 процентов опрошенных. Кстати, чем больше у соискателя опыт работы, тем выше вероятность того, что он на него придет. У 17 процентов жителей региона посещение праздников у него на работе является обязательным, – сообщили в компании.

Интересно, что треть новогодних мероприятий устраивается полностью за счет компании. 53% респондентов рассказали, что праздник проходит в ресторанах, кафе или столовых.

Если бы перед жителями Тюменской области поставили выбор – денежная премия или проведение новогоднего корпоратива – 64% выбрали бы деньги. Менее трети однозначно выбрали бы празднование.

Кстати, ранее жительница Тюмени Екатерина Григорьева через социальные сети обратилась к губернатору Тюменской области Александру Моору с предложением объявить 31 декабря днем отдыхать. По ее словам, рабочим можно было бы сделать 28 декабря. Однако не все местные жители поддержали инициативу местной активистки.

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