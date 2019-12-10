«Без вины виноватая»: общественность возмущена решением отправить в колонию топ-менеджера «Росгосстраха» Александру Кутергину

Четыре года колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей – таков приговор тюменскому топ-менеджеру «Росгосстраха» Александре Кутергиной. Женщина признана виновной в «хищении у компании более 11,6 миллиона рублей», во время судебных разбирательств она находилась под домашним арестом. Суровое решение вызвало широкий общественный резонанс: никто так и не понял, почему срок реальный? В чём смысл изоляции от общества?

«Преступный план»

Следствие утверждает, что в 2016–2017 годах заместитель начальника филиала в Тюмени Александра Кутергина якобы организовала схему, по которой в компании подписывались фиктивные акты выполненных работ по автострахованию. «Преступный план» ей помогал осуществлять агент: он получал вознаграждение, обналичивал его по указанию Кутергиной и передавал ей деньги. Таким образом, у «Росгосстраха» 11 миллионов рублей вроде как «исчезли».

Самое важное: потерпевших в деле нет. Совсем. Ни у полиции, ни у самого «Росгосстраха».

При этом завысить тариф невозможно. Во-первых, тарифы установлены по региону, во-вторых, все сделки компании проверяют аудиторы, бухгалтеры и сотрудники безопасности. Однако летом прошлого года Александру Кутергину по ходатайству следствия прямо с рабочего места суд поместил в СИЗО. Дело вёл следователь по особо важным делам Щеглов (ныне – адвокат).

Пока Кутергина находилась в СИЗО три месяца, следователи даже не шевелились. В связи с чем прокурор по надзору за исполнением законности Тюменской областной прокуратуры Денисенко вынес представление в адрес следователя за бездействие. «Пинок» подействовал: в деле тут же начали разбираться. Спустя полгода, снова по ходатайству следствия, из изолятора СИЗО Кутергину поместили под домашний арест, где топ-менеджер провела 8 месяцев. После этого её освободили под подписку о невыезде.

Из изолятора СИЗО Кутергину поместили под домашний арестФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Потерпевших нет

У «Росгосстраха» не появилось претензий даже во время судебного следствия. По материалам дела, Кутергину осудили только на основании показаний двух свидетелей обвинения – страхового агента Ваховой и бывшей подчинённой Юлии Голень, которая и по сей день работает в «Росгосстрахе». Материалы в отношении неё служба безопасности компании направляла в правоохранительные органы.

– Суду не представлено ни одного доказательства, которое бы подтверждало передачу денег непосредственно Кутергиной. Следствие не установило, где и сколько раз проходила предполагаемая передача денег обвиняемой, источник происхождения и размер передаваемых средств. Следствие ограничилось только указанием на предположительные периоды и факты передачи денег Кутергиной на основании показаний свидетелей. Они не могут рассматриваться даже как косвенное доказательство, так как свидетели не смогли назвать источник своей осведомлённости и сами признали, что сделанные выводы – всего лишь предположение, – рассказывает адвокат обвиняемой Евгений Гирв.

Только на основании показаний пары» подтвердили: страховой компании материальный ущерб не причинён. Пока приговор в силу не вступил, Кутергина свою вину отрицает.

Тюменку все знают как отзывчивого и доброго человекаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В своём последнем слове женщина подчеркнула, что защита предоставила все документы, которые подтверждают прозрачность, системность, легитимность и наличие правовых оснований на осуществление деятельности, которой обвинение пытается придать криминальный окрас.

– То есть состава преступления нет, а уголовное дело есть. И мне вроде как надо в чём-то оправдываться, а оправдываться, по сути, не в чем, – отметила топ-менеджер. – Ваша честь, я не белая и не пушистая, но я точно не мошенница и не воровка. То, что пережила я и мои близкие за эти полтора года, наверно, должно было вымотать меня, сломать и сделать покладистой, но я как никогда рассчитываю на правосудие без компромиссов и прошу оправдать меня в связи с отсутствием состава преступления.

Надо сказать, что на слушателей речь Кутергиной произвела огромное впечатление – ей аплодировал весь зал. Однако судья вынес решение не в пользу обвиняемой, назначив ей реальный тюремный срок и крупный штраф. Ещё большим ударом, чем для самой Александры, приговор стал для её дочери. Девушка разрыдалась прямо в зале суда и не могла остановить слёзы.

Суд вынес приговор не в пользу КутергинойФото: pixabay.com

Так где же деньги?

Генеральный директор Тюменского делового клуба Мария Шатохина очень много неясного.

– Для меня дело кажется странным. Я не из органов и не понимаю, как работает механизм доказательной базы, но я так и не услышала чётких расчётов, на чём основывалось обвинительное заключение, – разводит руками Мария. – Я не понимаю, почему в этом деле не была сделана финансово-экономическая или бухгалтерская экспертиза. Все адвокаты, с которыми я разговаривала по этому поводу, подтвердили, что она всегда проводится. Только на основе показаний свидетелей достали документы, их состыковали, из них получили факты. Так не бывает, проверяется всё.

Кроме того, напрашивается вопрос: где деньги, которые она якобы своровала?

– Я была у неё в квартире – это совершенно уютная небольшая квартира в панельном доме, видавшем виды. Машина была единственная, они её продали, потому что им нужно на что-то жить и оплачивать работу адвоката, да и одевается она простенько. В тех громких уголовных делах, о которых мы все с вами слышали и которые официально прокомментированы органами и им дал оценку суд, у обвиняемых находят комнаты денег, виллы, машины, а здесь нет ничего. Даже тот счёт, который был арестован и с которого планируется списать штраф в пользу государства, образовался гораздо раньше, чем инкриминируемый период. Причём от продажи каких-то активов её родителей, и это подтверждено документами, – говорит Мария.

По её словам, Александра Петровна – человечна, клиентоориентирована, всегда старалась работать от лица компании, занималась благотворительностью.

– Большое количество благотворительных проектов мы именно с ней и осуществляли от лица общественного объединения и ее компании, а иногда и ее участия как физлица: Александра Петровна прекрасный фотограф. Удивительно, что с ней происходит, учитывая, что ни МВД.

Александра много занималась творчеством и благотворительностьюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Не верит в историю с преступлением и владелица бизнес-отеля «Евразия постоянно участвовала в благотворительных мероприятиях и то, что с ней произошло, не лезет ни в какие рамки.

– По мнению юристов, изучавших материал, это нонсенс, когда нет пострадавшего в экономическом преступлении, но при этом выносится такое серьёзное наказание, – рассказывает Светлана. – Адвокаты и родственники сейчас продолжают сопротивляться и будут обжаловать приговор. Я один раз была в суде, когда слушания только начинались, и общалась с Александрой. Она говорила: «То, чем я занималась, – это обычная, легальная практика в страховых компаниях». Все факты разложила перед следствием и максимально с ним сотрудничала, а все её решения были согласованы в головной организации в Москве. Видно, когда человек располагает деньгами, а когда человек живёт на средства, которые сам зарабатывает. Поэтому не верится в её криминальную историю.

КСТАТИ

Историей Александры Кутергиной заинтересовалась программа «Человек и закон». В программу обратилась директор Института публичных выступлений Ирина Баржак, тюменка, живущая в Москве. По её словам, в редакцию программы она отправила телефон адвоката Кутергиной, чтобы федералы провели своё независимое расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я точно не мошенница и не воровка»: Александра Кутергина выступила с последним словом

Александру Кутергину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере 24 июля 2019 года, после чего поместили в женское СИЗО-4. Тюменке отказали во встречах с родными, несмотря на то что она находилась в постоперационном состоянии и нуждалась в лечении. За обвиняемую вступилась тюменская общественность, поэтому дело получило широкую огласку (подробнее)

В Тюмени вынесен приговор по делу о хищении у страховой компании более 11,6 миллиона рублей

На скамье подсудимых – Александра Кутергина, которая на время судебных разбирательств находилась под домашним арестом (подробнее)