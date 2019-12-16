Купить елку в Тюмени: рассказываем, где купить самую красивую елку на Новый 2020 год

Тюменцы принялись покупать елочки к новому году. Приобрести зеленую красавицу можно на елочных базарах и заказать с доставкой на дом. О том, на что следует обратить внимание при выборе главного символа Нового года, на какие цены и ассортимент можно рассчитывать, читайте в обзоре «Комсомольской правды – Тюмень».

Искусственная или живая

Выбрать елку не так то просто. Сначала необходимо определиться, какое праздничное дерево больше по нраву: искусственное или живое.

Магазины предлагают в большом ассортименте искусственные елки. Разные по цвету, высоте, форме, с шишками, ягодами, снежинками, снегирями в пушистых ветвях и слегка припорошенные снегом – выбор огромен, как и ценовой разбег.

Небольшое настольное деревце без украшений можно предлагается за 250 рублей. Елочки высотой 60 см можно найти и за 450 рублей. За 90 см зеленой красавицы придется выложить от 790 рублей. Самая ходовая 1,5 метровая елка обойдется минимум в 1500 рублей. «Потолка» по ценам нет. Есть елки и за 5, 8, 10, 25 тысяч рублей. Все зависит от высоты, материала, из которого она изготовлена и «аксессуаров».

Искусственная елка прослужит не один годФото: pixabay.com

Почем живая елка?

Елочные базары, где торгуют живыми деревцами, открылись в Тюмени с 1 декабря. Они будут работать по 31 декабря ежедневно с 9 до 22 часов.

В розницу со склада на Велижанском тракте живую сосну высотой до 1,6м можно купить от 790 руб. за двухметровую елку придется отдать около 1000 рублей. За деревце 2,5 метра продавцы попросят от 1590 рублей и выше. Высокие сосны до 5,5 метров обойдутся в 4000 рублей. «Страшненькую» елочку можно купить и за 500 рублей независимо от высоты. Обычно у таких деревьев нет симметрии или поломаны ветки.

Красавицу-пихту высотой от 1,8 до 3,5м можно приобрести от 3000 рублей. Если у вас есть причины не устанавливать большую ёлочку, будь то живое дерево или искусственное, то выходом из положения будут композиции из лапника пихты. Пихтовые лапники на базаре предлагаются от 300 рублей, при доставке на дом цена увеличится до 400 рублей. За шишки на лапнике придется доплатить 150 рублей. Лапник пихты, как и сама пихта хорош тем, что стоит долго, не осыпается, и гарантирует хвойный аромат на все праздники. Аромат благоухает очень стойкий, у елей и сосен аромат гораздо слабее. Также пихта имеет насыщенный зеленый цвет иголок, а у сосны он бледнее.

Если лень ехать на елочный базар самим, то можно обратиться к посредникам с доставкой на дом. Выбор предложений на сайтах большой. Сосновое деревце высотой до двух метров с доставкой на дом обойдется в 1200 рублей. Кроме того, при заказе более одного деревца даже на разные адреса, цена снижается.

Тюменцы покупают лапник хвойных деревьев. Фото с сайта доставка-елок72.рф

Нужно помнить, что для живой елки необходима крестовина. Ее можно купить также на елочном базаре от 300 рублей. Некоторые продавцы включают крестовину в стоимость елки сразу же. Так что лучше сразу уточнить этот момент.

Тем, кто любит живые елки, но не хочет обрекать их на гибель, есть варианты деревцев в горшках. Их можно найти в крупных магазинах, где торгуют комнатными растениями. Так, ель «Коника» можно купить от 132 рублей, пихту за 900 рублей. Живую сосну высотой 30 см всего за 235 рублей. Все эти деревца по весне можно высадить в сад или парк.

Где купить?

За главным символом нового года – елкой, можно будет отправиться на рынок Порт и Михайловский, улицу Льва Толстого, 29 возле парковки для автомобилей, на Московский тракт №88 также у парковки. Большой ассортимент представлен у выставочного зала по улице Севастопольская, 12.

Елочки в горшках можно высадить в саду. Фото с сайта leroymerlin.ru

Елочки будут продаваться у входов во все тюменские торгово-развлекательные центры, комплексы и рынки.

Отметим, что незаконная покупка елки из чужого багажника и с рук торговцев вдоль трасс может дорого обойтись тюменцам. Не факт, что у продавца есть разрешение на заготовку и продажу елок. Если вдруг новогоднее деревце, вследствии неправильного хранения, потеряет свои иголки еще до боя курантов, пожаловаться в данном случае будет некому.

Кроме того, приобретая нелегальную елочку, покупатель спонсирует труды «черных лесорубов».

Добавим, что с 16 декабря и по 31 декабря в тюменских лесах сотрудники МКУ «ЛесПаркХоз» и полицейские начинают ежедневное патрулирование. Они будут следить за сохранностью главного символа Нового года.

В ведомстве напомнили, что за незаконную рубку елей и деревьев других хвойных пород виновникам придется заплатить штраф. Для физических лиц он составит до 5 000 рублей, для должностных лиц – до 50 000 рублей. Юридическим лицам, нарушившим закон, придется заплатить до 500 000 рублей.