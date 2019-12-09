На «Губернаторских чтениях» обсудили конкурентные преимущества Тюменской области

Основа экономики Тюменской области – ориентация на углеводородное сырьё и его переработку. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на 33-й встрече проекта «Губернаторские чтения». Основной темой обсуждения стали конкурентные преимущества нашего региона: как их развивать и где использовать. По словам главы региона, пик спроса на углеводородное сырьё ещё не пройден, поэтому ещё лет 10–15 мы можем использовать его как основное преимущество.

– Всё, что связано с переработкой углеводородов, – это наше. Мы должны укреплять и углублять наше сотрудничество с «СИБУРом», тем более что сегодня мы занимаемся вопросом создания особой экономической зоны в Тобольске на базе предприятия. Мы ищем компании, которые будут потреблять это сырьё и использовать потенциал площадки. Да и сам «СИБУР» не останавливается в поиске новых проектов, которые они могли бы использовать на тобольской площадке, – отметил Александр Моор.

Обсудили на встрече и потенциал тюменского экспорта. По мнению губернатора, сегодня у тюменских производителей есть большой шанс выйти за рубеж с продукцией целлюлозно-бумажной промышленности и деревообработки.

– Мы много лет подходим к этой теме, но пока не можем найти заинтересованных, – отметил Александр Моор.

Как рассказал главный спикер «Губернаторских чтений» доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, заведующий отделом экономической теории ИМЭМО РАН, заведующий кафедрой мировой экономики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Афонцев, оптимальным для региона станет использование производственных мощностей в сфере переработки углеводородного сырья.

– Нужно учесть возможности роста инвестиционного и потребительского спроса на базе доходов, которые генерируются в сфере добычи и переработки углеводородного сырья. При создании кластерных или территориально-распределенных комплексов производств нужно оценить потенциал развития человеческого капитала, – подчеркнул Сергей Афонцев.

Комментируя вышесказанное, Александр Моор отметил, что сегодня Тюмень конкурирует с Екатеринбургом и Челябинском в агломерационном и кластерном комплексе. Тем не менее в нашем регионе такой комплекс создают сразу два города – Тюмень и Тобольск.

Александр Моор поблагодарил участников «Губернаторских чтений» за жаркие обсуждения и заверил, что проект будет продолжен.

– Уверен, что всем тюменским сообществом мы ответим на актуальные вызовы современности и собственными силами начнем создавать будущее, – подчеркнул губернатор.