«Я точно не мошенница и не воровка»: Александра Кутергина выступила с последним словом

На следующей неделе в Тюмени огласят приговор топ-менеджеру ПАО «Росгосстрах» Александре Кутергиной. Приговор озвучат в понедельник, девятого декабря 2019 года.

В своем последнем слове Александра Кутергина отметила, что в деле нет пострадавших, заявивших финансовые претензии. При этом свидетели обвинения и представитель Росгосстраха дали показания в ее пользу. Они четко проговорили отсутствие нанесённого ущерба, а также разъяснили существующий порядок и многоуровневый системный контроль в компании, лишающий возможности любых несогласованных с руководством действий.

– Защитой предоставлены документы, подтверждающие прозрачность, системность, легитимность и наличие правовых оснований на осуществление деятельности, которой обвинение пытается придать криминальный окрас. То есть состава преступления нет, а уголовное дело есть. И мне вроде как надо в чём-то оправдываться, а оправдываться, по сути, не в чем, – сказала тюменка.

Она подчеркнула, что процессы, вменяемые ей в вину – это стандартные и разрешенные в компании процедуры. Они реализовывались в чётком соответствии с внутренними регламентами и нормативными документами. Кроме того, внешних законодательных норм, которые бы ограничивали частную компанию в объёмах и порядке расходования собственных средств, не существует.

– То, что страховая компания часть собственных средств направляла на повышение клиентского сервиса и тратила на урегулирования убытков в виде доплаты за износ при организации ремонта транспортных средств МВД, и другие бизнес задачи, в этом нет ничего противозаконного. При этом избирательность обвинения в отсылке только к договорам с МВД, несмотря на то что в материалах дела фигурирует большое количество юрлиц, так же абсурдно, как и заявление о том, что пострадала государственная компания, – добавила Александра Кутергина.

По ее словам, из всех фигурирующих в деле документов по первой части обвинения нет ни одного, доказывающего ее причастность к процессу. Что касается второй части обвинения, то в предъявленных Отчётах-Актах, подписанных Кутергиной, ни слова не сказано о МВД и за что производится начисления.

– Ваша честь, я не белая и не пушистая, но я точно не мошенница и не воровка. То, что пережила я и мои близкие за эти полтора года, наверно, должно было вымотать меня, сломать и сделать покладистой, но я как никогда рассчитываю на правосудие без компромиссов и прошу оправдать меня в связи с отсутствием состава преступления, - резюмировала Александра Кутергина, добавив, что находится в сложной ситуации.

СПРАВКА КП

Александру Кутергину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере 24 июля 2019 года. После чего поместили в женское СИЗО-4. Тюменке отказали во встречах с родными, несмотря на то что она находилась в постоперационном состоянии и нуждалась в лечении. За обвиняемую вступилась тюменская общественность, поэтому дело получило широкую огласку.