2019-12-11T12:23:46+03:00
Общество

Застройщик назвал виновного во взрыве газа на улице Шарова в Тюмени

Уже найдена улика и приобщена к уголовному делу
Алена Кульмухаметова
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Застройщик назвал виновного во взрыве газа на улице Шарова в Тюмени. Фото с сайта СУ СК по Тюменской областиЗастройщик назвал виновного во взрыве газа на улице Шарова в Тюмени. Фото с сайта СУ СК по Тюменской области
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Генеральный директор Тюменской домостроительной компании, которая возводила дом на улице Павла Шарова в Тюмени, назвал виновника взрыва бытового газа в четырехэтажке.

Представитель застройщика Николай Щепелин во время пресс-конференции рассказал, что утечка газа произошла по причине повреждения газопровода сторонней организацией: сотрудники компании «СибАгроИнтер» в день трагедии вели бурильные работы рядом с пострадавшим домом.

Свои действия они не согласовывали ни с компанией-застройщиком, ни с управой Восточного округа. По всей видимости, работы велись с нарушениями. Сотрудники указанной организации во время бурения повредили газопровод. Поняв, что они наделали, вместо того чтобы позвонить в газовую службу, рабочие вырвали из земли забуриваемую трубу и выбросили ее в поле. Позже следователи приобщили ее как улику к уголовному делу.

– Они сделали прокол и порвали газопровод. Было достаточно позвонить в 04, аварийную службу, ликвидировать аварию, отделаться штрафом и не было бы таких последствий, – сказал Николай Щепелин.

О том, что произошла утечка газа, жильцы узнали по характерному запаху и вызвали на место аварийную службу.

Газ проник в помещение по канализации, скопился там, после чего произошел взрыв. В настоящее время следователи и прокуратура выясняют, что послужило причиной воспламенения: действия аварийной службы или другие источники огня в доме.

О компании «СибАгроИнтер» известно немного. Она зарегистрирована в Тюмени с 2005 года. Уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей. В ней числится 48 сотрудников. Дозвониться по указанным на сайте телефонам в компанию не удалось.

По словам представителя ТДСК, руководитель компании-виновника сейчас отдыхает за границей. Николай Щепелин также озвучил предварительную сумму ущерба – она составит не менее 10 млн рублей. Все расходы по восстановлению дома, по его мнению, должны лечь на виновника ЧП.

На данный момент в пострадавшем от взрыва доме идут восстановительные работы.Приводятся в порядок коммуникации, устанавливаются разбитые окна, выбитые ударной волной двери, ведутся фасадные утеплительные работы. По предварительным данным, жильцы могут вернуться в свои квартиры уже к концу декабря текущего года.

Напомним, взрыв в доме 10а на улице Павла Шарова в Тюмени произошел около шести вечера 7 декабря. Позже эксперты выяснили – был хлопок бытового газа. В результате ЧП погиб сотрудник газовой службы, похороны которого состоялись накануне. Пострадали три человека: мастер аварийной газовой службы и двое пенсионеров – владельцев квартиры, в эпицентре которой произошел взрыв. Все они с ожогами различной степени тяжести находятся в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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