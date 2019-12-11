А еще она светится: девушка рассказала, зачем увеличила грудь и почему не жалеет об этом

Тюменка Александра (имя изменено) никогда не испытывала недостатка внимания со стороны мужской половины. Однако, несмотря на большое количество поклонников, не всё девушке нравилось в себе. Точнее, всё, кроме одной детали – груди небольшого размера. Исправить этот, как ей казалось, недостаток, она мечтала со школьных лет, а в 24 года решилась сделать операцию. На анонимных условиях девушка рассказала «Комсомолке», с какими сложностями столкнулась и как ей живется с имплантами спустя пять лет.

Мам, пап, я хочу увеличить грудь

Об операции девушка задумалась впервые в классе восьмом или девятом. На тот момент у одноклассниц Александры, как она говорит, уже все было «при себе», а у нее нет, и по этому поводу девушка сильно переживала. Чем, естественно делилась с мамой. Опытная женщина советовала дочери не переживать и подождать. Время шло, а долгожданных «прелестей» у юной Саши так и не появилось.

– Это были выпускные классы, и когда я пошла в университет, то поставила перед собой задачу сделать операцию. Была уверена, что рано или поздно исполню свое желание. Мне казалось, что отсутствие груди не даст мне нормально жить. При этом большой размер я никогда не хотела, а хотела, чтобы она была маленькая и аккуратненькая, – рассказала тюменка.

В итоге к наболевшему вопросу Александра вновь вернулась после окончания университета. На работе ей порекомендовали хорошего врача и клинику, где многие ее знакомые до этого оперировались.

– И вот однажды вечером за круглым семейным столом мы все это обсудили. Я сказала родителям, что мне это надо. Меня все поддержали, – признается девушка.

Подарок на день рождения

Долгожданная операция стала своего рода подарком на день рождения. На тот момент девушке исполнилось 24 года. На следующей день после семейного ужина она поехала на консультацию в выбранную клинику.

– Я примерно знала, какой мне нужен размер и форма, обязательно натуральная. Мне понравилось, что когда я общалась с врачом, то он не просто описывал мне имплантаты, как они выглядят, а прям достал из шкафчика, разложил по столу и дал потрогать, пощупать. Демонстрировал, как он протыкает их ножом и что из них ничего не вытекает, – отмечает Саша.

В этот же день девушка определилась с формой, размером груди и начала проходить обследование. Анализов предстояло сдать большое количество, чтобы исключить противопоказания.

– И мне было страшнее не под нож ложиться, а то, что у меня будут противопоказания, из-за которых я не смогу сделать операцию. Из-за этого больше переживала, – признается девушка. По ее словам, даже при благоприятном исходе обследования есть риск, что имплантат может не прижиться. Такие случаи бывают, хоть и редко. Врачи предупреждают о них.

Когда Саша сдала анализы, вместе со своим пластическим хирургом они подали заявку на имплантаты. Силиконовую грудь предстояло ждать из Америки. Она приехала вместе с американским паспортом, у имплантатов даже есть свое имя. Их срок эксплуатации от 25 до 30 лет. Но это не означает, что, когда указанное время пройдет, их нужно будет менять.

На операцию девушка решилась в 24 года (лицо на фото скрыто по просьбе собеседницы). Фото из личного архива

Самое страшное ожидало девушку после операции. Это была адская боль. Имплантат выставляется под мышцу, то есть сама молочная железа не задета, поэтому болит весь корпус.

– Ты не можешь ни встать, ни лечь, ни голову повернуть. Сутки я провела в клинике. Медсестра помогала ходить в туалет, вставать, ложиться, садиться, – рассказала Саша.

Весь следующей месяц после операции девушка постоянно принимала обезболивающее, ходила на перевязки. Спать можно было только на спине и все время носить компрессионное белье.

Еще на полгода пришлось отказаться от привычных вещей – посещения спортзала, сауны, солярия, нельзя даже было быстро ходить.

Мифы и реальность

Сейчас за плечами у Саши пять лет успешной эксплуатации силиконовой груди. Имплантаты, прибывшие из-за океана, у девушки прижились, стали как родные. О своем решении тюменка не жалеет, хотя, спустя время, понимает, что во взрослой жизни ей бы это никак не мешало.

– У меня очень рано начал развиваться этот комплекс. С чем это связано, не знаю. На протяжении всего времени, пока не сделала операцию, я не стеснялась оголяться, даже перед своим партнером, – признается девушка.

Неожиданным открытием для Саши стало то, что силиконовые имплантаты светятся в темноте. Об этой «суперспособности» груди врачи ее не предупреждали. Узнав о ней из интернета, девушка решила проверить на себе. Это стало, своего рода, приятным и неожиданным бонусом.

– На мой взгляд, если человеку сильно хочется в себе исправить что-то и есть такая возможность, нужно делать. Тем более в наше время, почему нет? То, что грудью кормить якобы нельзя или роды на внешнем виде ее отражаются – это все стереотипы.