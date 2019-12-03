Как государство помогает восстановиться после травм на производстве

ЗАДАЧА СОЦСТРАХА

Получая своевременные выплаты, к примеру, по больничному листу, мало кто из работавших задумывается, какой сложный путь проходят финансовые потоки, обеспечивающие им социальную защищенность.

- Даже государственная копилка, гарантирующая социальные выплаты, может пустеть при безответственном подходе работодателей к уплате страховых взносов. Поэтому несвоевременная или неполная уплата страховых взносов работодателями, отсутствие легальных трудовых договоров с наемными работниками, а также наличие серых зарплат, то есть сокрытие реальных доходов - все это является нарушением законодательства в части социальной защиты трудящихся, - подчеркнула и. о. управляющего Тюменским региональным отделением ФСС Динара Поштаренко.

На сегодня Фонд социального страхования осуществляет функции по контролю за осуществлением двух видов обязательного социального страхования: на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Так, в 2019 году минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в регионе составляет 5100 рублей в месяц, по уходу за вторым и последующим ребенком - 7500 рублей. Максимальный размер пособия в 2019 году достиг 26 000 рублей в месяц. При этом размер минимального пособия по беременности и родам в 2019 году составил 59 700 рублей, максимальный - 301 000 рублей.

Чуть больший размер выплаты в месяц полагается при временной нетрудоспособности при заболевании, травме или по уходу за больным членом семьи. Так, минимальный размер пособия составляет 12 800 рублей за месяц, максимальный - 64 500 рублей за месяц. Аналогичный минимальный размер выплаты и при временной нетрудоспособности вследствие несчастного случай на производстве - 12 800 рублей, а вот максимальный размер в регионе составляет - 309 000 рублей за месяц.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА

Вместе с тем работодатели не всегда исполняют свои обязательства по выплате пособий. В таких случаях региональное отделение ФСС принимает необходимые меры, направленные на восстановление нарушенных прав работников, и осуществляет выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством непосредственно на лицевые счета получателей. Так, по словам и. о. заместителя управляющего Тюменским региональным отделением ФСС РФ Антона Ионова, только за 2018 год на лицевые счета

319 жителей региона поступило более

17 млн рублей. За 9 месяцев этого года

139 человек получили выплаты на сумму почти в 10 млн рублей.

Всего по состоянию на 15 октября в Тюменской области в процедуре банкротства находятся 352 предприятия, а это значит, что социальные выплаты не получили тысячи застрахованных граждан.

- Для практического содействия в реализации прав застрахованных граждан, не получивших пособия по вине недобросовестных работодателей, территориальные органы Фонда организуют работу по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Сотрудники Фонда также могут представлять интересы граждан в судах при наличии доверенности, - пояснил Антон Ионов.

ПЕРЕХОД НА ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ

Избежать проблем с получением положенных выплат гражданам помогут нововведения, которые вступят в силу с 2020 года. Действующий в настоящее время зачетный принцип уплаты взносов уступит место прямым выплатам.

- Проект «Прямые выплаты» реализуется в части субъектов Российской Федерации еще с 2011 года. Он успел показать свою эффективность в части своевременного получения работниками необходимых им пособий, - отметила заместитель начальника отдела администрирования страховых взносов регионального отделения ФСС РФ Наталья Озерова.

Так, для застрахованных лиц главные преимущества нововведений - это высокий уровень и качество предоставления социальных гарантий, правильность расчета пособий и осуществление выплат в установленные сроки, предотвращение конфликтных ситуаций с работодателем и, что немаловажно, независимость от финансового состояния страхователя. Кроме того, застрахованные лица имеют возможность самостоятельно выбрать способ получения пособий на банковский счет (карту «Мир») или почтовым переводом.

Для страхователя же прямые выплаты хороши тем, что минимизируется участие в обеспечении страховыми выплатами работников, сокращается количество проверок, упрощается отчетность, которую необходимо ежеквартально предоставлять работодателями в территориальные органы Фонда. Сами обязательства по назначению, исчислению и выплате пособий, которые ранее рассчитывались и выплачивались работодателями, возлагаются непосредственно на территориальный орган Фонда.

Что касается Фонда, то главное преимущество перехода на прямые выплаты - это прозрачность выплаты страхового обеспечения без участия посредников, ведение персонифицированного учета застрахованных лиц, получивших пособия, создание системы сплошного контроля за обоснованностью назначения пособия и правильностью расчета его размера. Нововведения также позволят эффективно выявлять попытки страхового мошенничества и пресечение выплат по фальшивым бланкам листков нетрудоспособности.