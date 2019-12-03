Фонарей нет, детских площадок тоже: тоболяки, живущие в Менделеево, недовольны благоустройством территории

Жители Тобольска, проживающие в районе Менделеево, бьют тревогу. На территории их микрорайона практически нет уличного освещения и детских площадок, а два существующих учреждения досуга и спорта ДК «Железнодорожник» и «Менделеевец» давно превратились в руины. Все это вызывает вопросы у тоболяков, проживающих здесь, на фоне активного благоустройства других городских территорий.

ПРОБЛЕМЫ ИЗВЕСТНЫ

О текущих проблемах микрорайона в мэрии Тобольска знают. По словам пресс-секретаря главы администрации города Анастасии Гулиной, вопрос уличного освещения в числе приоритетных и обязательно будет решен.

- В настоящий момент разрабатывается комплексная программа по освещению города Тобольска. Уже в следующем году в городе начнутся работы по приведению в порядок системы освещения: в некоторых районах начнётся непосредственно установка освещения, для остальных будет разработана проектно-сметная документация, – пояснила Анастасия Гулина.

Что касается придомовых детских площадок, этот вопрос находится в ведении собственников жилья, добавила представитель администрации. Именно сами жильцы совместно с управляющей компанией должны принимать решение об их установке.

Не хватает в Менделеево и уличного освещения. Фото предоставлено жителями микрорайона

Аналогичным образом в этом году уже преобразились некоторые территории города. Жители стали участниками программы софинансирования. Согласно действующему механизму, от 3 до 5% расходов на детскую площадку несут собственники, остальные средства выделяются из бюджета. В этой программе могут поучаствовать и жители микрорайона Менделеево.

Для участия в программе необходимо, чтобы у собственников того или иного дома не было задолженности по жилищно-коммунальным услугам, а придомовая территория должна быть отмежевана.

- В любом случае, вопрос о том, какой именно должна быть площадка, будет ли это теннисный корт, или песочницы и качели для малышей, либо что-то иное, должны решать совместно собственники и управляющая компания, - отметила Анастасия Гулина.

По ее словам, встречаются случаи, когда при межевании земли соседние жилые дома «захватывают» себе большие территории, и у конкретного дома почти нет земли в пользовании. В этом случае администрация города готова помочь. Например – объединить придомовые участи нескольких домов.

ВОССТАНОВЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Говоря о судьбе ДК «Железнодорожник» в администрации отметили, что объект снесен. При этом в соседнем Иртышском районе функционирует полноценный Дом культуры «Водник», находящийся в отличном состоянии. В ближайшем времени на его территории планируется провести благоустройство.

Аналогичная ситуация и по спорткомплексу «Менделеевец». Ремонтировать его не планируется, здание подлежит сносу. На данный момент в микрорайоне действуют секции, закрывающие потребности жителей в части занятий спортом. О необходимости открытия большого объекта для занятий физической культуры со стороны проживающих в районе горожан заявок не поступало.

- Если потребность в увеличении количества спортивных объектов есть, и есть конкретные предложения по строительству таких площадок, к примеру, футбольного или волейбольного поля для детей, администрация города открыта для сотрудничества, - заверили в мэрии.

Там добавили, что пожелания и предложения можно передать как напрямую в комитет по физической культуре и спорту администрации города, так и через общественную приемную мэрии на официальном сайте госоргана. В первом случае, инициативу могут взять на себя руководители спортшкол.

Задать интересующие вопросы или высказать предложения жители могут как лично, так и дистанционно. Достаточно записаться на прием в администрацию, или оставить обращение через электронную форму обращений на сайте. Свои пожелания также можно адресовать напрямую главе города Максиму Афанасьеву в его официальных аккаунтах в социальных сетях.

- Касаемо в целом благоустройства микрорайона Менделеево, у мэра есть планы по созданию зон отдыха, городских общественных пространств в районе. В частности – в сквере микрорайона и около Памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Но пока конкретных решений по этим объектам не принято – схема благоустройства будет обсуждаться на общественных слушаниях с жителями, - подчеркнула Анастасия Гулина.

Она добавила, что дата слушаний пока не назначена, но уже сейчас инициативная группа жителей может обратиться с конкретным предложением по благоустройству в общественную приемную администрации. Что касается сезонных работ, то к Новому году в Менделеево появится свой ледовый городок и елка.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Пожелания и предложения можно передать через общественные приемные администрации города на официальном сайте http://www.admtobolsk.ru.

Записать на личный прием в администрацию, необходимо позвонив по телефону 8 (3456) 24-65-99. Встречи проводят с понедельника по пятницу.

Также можно напрямую обратиться к главе города Максиму Афанасьеву через его официальные аккаунты в социальных сетях. Инстаграм https://www.instagram.com/afanasev_mv.