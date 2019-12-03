Эксперт предупредил об опасности неформальной занятости

Многие предприятия, стремясь уменьшить объем отчисляемых в Фонд социального страхования средств, идут по пути выплаты части заработной платы в конвертах.

В результате чего у сотрудников зачастую возникают проблемы с получением тех или иных пособий.

Так, по словам уполномоченного по правам человека в Тюменской области Сергея Миневцева, жители региона регулярно обращаются с жалобами, касающимися нарушения их трудовых прав, невыплаты заработной платы.

- Предприятия не стоят без работы, это работники стоят в очереди. В сельских муниципалитетах люди готовы идти работать и за две, и за полторы тысячи рублей уборщиками. Мы сейчас отправили в прокуратуру обращения, у нас семь человек обратились. Этот индивидуальный предприниматель задолжал зарплаты кому 40 тысяч, а кому 60 тысяч рублей. И вот, когда он людям не заплатил, тогда они к нам пришли, - рассказал Сергей Миневцев, добавив, что договора найма на руках у работника не было, а у предпринимателя же он был составлен на 11 тысяч рублей.

За 10 месяцев 2019 года в регионе были погашены долги по зарплате в сумме более 660 млн рублей. Всего же с начала года тюменские прокуроры в сфере трудовых прав выявили свыше 6,8 тыс. нарушений закона, из них более 5 тыс. касались оплаты труда. Для их устранения опротестовано более 400 незаконных правовых актов, внесено свыше 660 представлений, в суды предъявлено более 2100 исковых заявлений, объявлено свыше 200 предостережений. По актам прокурорского реагирования более 980 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.