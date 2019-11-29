2019-11-29T14:26:15+03:00
Здоровье

Эстетическая реставрация

Стоматолог-терапевт семейной стоматологии «Доктор Альбус» Екатерина Орлова рассказала о том, как можно восстановить эстетику улыбки
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Эстетической реставрацией зубов в стоматологии называют способ восстановления их естественной структуры. Фото предоставлено семейной стоматологиейЭстетической реставрацией зубов в стоматологии называют способ восстановления их естественной структуры. Фото предоставлено семейной стоматологией
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Красивые здоровые зубы, без чрезмерных промежутков, ровно расположенные в ряду, имеющие белоснежную блестящую структуру, делают улыбку человека красивой и притягательной, придают уверенности в себе, создавая при этом прекрасное настроение и психологический комфорт их владельцу. Сегодня мы поговорим со стоматологом-терапевтом семейной стоматологии «Доктор Альбус», кандидатом медицинских наук Екатериной Орловой о том, как можно восстановить эстетику и функциональность улыбки.

– Екатерина Сергеевна, в каких случаях пациенты прибегают к эстетической реставрации зубов?

– Эстетической реставрацией зубов в стоматологии называют способ восстановления их естественной структуры различными синтетическими материалами. Восстановительные процедуры позволяют устранить ряд недостатков: врожденные нарушения строения зубов, небольшие ортодонтические отклонения, травматические дефекты, межзубные щели, измененный цвет эмали и ее повреждения, патологическую стираемость, разрушение старого пломбировочного материала, отсутствие части зуба. Итогом процедуры становятся достижение эстетики зубного ряда, возвращение функционала, а также психологический комфорт пациента.

– Расскажите о методах реставрации.

– В стоматологии существуют два способа художественного восстановления: прямой и непрямой. Прямая реставрация обеспечивается непосредственно в ходе визита к врачу, для нее достаточно одного посещения. Для восстановления используются композитные пломбировочные материалы высокого качества, соответствующие естественному оттенку эмали. Современные композитные материалы отвердевают под воздействием света, обладают контрастностью для рентгена, оптимально подходят для восстановления эстетики и функционала как передних, так и боковых зубов.

Непрямой способ подразумевает использование люминиров, виниров или полукоронок. Перед установкой зуб слегка обтачивается, затем с него снимается слепок, по которому в дальнейшем изготавливается накладка. Исходя из клинической ситуации и предпочтений пациента, в нашей клинике врач вместе с пациентом выбирают наиболее подходящий способ.

– Как происходит прямая эстетическая реставрация?

– В прямой реставрации условно можно выделить последовательные этапы – выбор цвета и формы (совместно с пациентом), препарирование, пломбирование, полирование, оценка результатов пациентом и врачом, внесение коррективов, если таковые необходимы. Результат напрямую зависит от навыков врача-стоматолога, который проводил реставрацию. Важную роль играют не только профессиональные умения, но и художественные и скульптурные способности.

Следует учесть также природные свойства зубной эмали – например, от режущего края к десне меняется оттенок и прозрачность покрытия. Если не принять во внимание эти нюансы, восстановленный зуб будет выделяться на фоне остальных. Прогрессивные композитные материалы, используемые в настоящее время, дают возможность имитировать естественные характеристики зубной эмали, в частности прозрачность. Профессионализм врача в сочетании с материалами высокого качества позволяет добиться превосходного результата, достигнув оптимальной эстетики зубного ряда и возвращения прежнего функционала.

Стоматолог-терапевт семейной стоматологии «Доктор Альбус», кандидат медицинских наук Екатерина Орлова.

Стоматолог-терапевт семейной стоматологии «Доктор Альбус», кандидат медицинских наук Екатерина Орлова.

– Есть ли противопоказания к эстетической реставрации?

– При наличии у пациента аллергических реакций на компоненты пломбировочных материалов, а также если установлен искусственный кардиостимулятор, прямая реставрация абсолютно противопоказана. В остальных случаях (неудовлетворительная гигиена полости рта, несанированная полость рта, отсутствие зубов в жевательном отделе и проч.) мы можем проводить прямую реставрацию.

– Сколько стоит отреставрировать зубы?

– На стоимость реставрации зуба будут влиять сложность случая (насколько разрушен зуб), применяемый метод, затрачиваемое время, используемые материалы. Одному пациенту потребуется полчаса на восстановление, другому же нужно посетить врача несколько раз. Но обычно стоимость варьируется в диапазоне от 4500 до 7000 рублей.

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