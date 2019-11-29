2019-11-29T07:32:40+03:00
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Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 30 ноября и 1 декабря 2019

Публикуем подробную афишу мероприятий на предстоящий уик-энд
Алексей КОСЕНЧУК
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Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 30 ноября и 1 декабря 2019Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 30 ноября и 1 декабря 2019Фото: pixabay.com
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Вот и закончилась календарная осень: завтра последний ноябрьский день. К счастью, погодка так и шепчет, поэтому не сидите дома и прогуляйтесь по городу! Попутно можете забежать на одно из интересных мероприятий, которых в эти выходные пройдёт немало! «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу на предстоящие выходные. Куда сходить 30 ноября и 1 декабря 2019 года – в нашем материале (спойлер: уже есть предновогодние мастер-классы).

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ

«Сибирские родники»

Конкурс "Сибирские родники". Фото: VisitTyumen

Конкурс "Сибирские родники". Фото: VisitTyumen

IX Международный конкурс солистов и ансамблей народной культуры «Сибирские родники» стартовал сегодня в Тюменском государственном институте культуры. Каждый год он проводится для сохранения и развития народной культуры, выявления талантливых исполнителей и самобытных творческих коллективов, поддержки и пропаганды народной культуры. Жюри будет выбирать лучших в номинациях: вокал, инструментальное исполнительство, хореографическое искусство, художественное слово и декоративно-прикладное искусство. Помимо испытаний, участников ждут мастер-классы по хореографии и вокалу.

В 18 часов в концертном зале ТГАКИСТ (ул. Республики, 2) пройдёт выступление арт-фолк-группы «Лави Нова» из Екатеринбурга, гала-концерт и закрытие конкурса намечено на 30 ноября в 17 часов. 1 декабря в рамках конкурса пройдёт VI смотр-конкурс «Сибирские истоки» (ул. Республики, 152).

Стоимость: бесплатно.

Автобусная экскурсия «Питейные промыслы Тюмени»

Питейные промыслы Тюмени. Фото: VisitTyumen

Питейные промыслы Тюмени. Фото: VisitTyumen

От ул. Орджоникидзе, 59 в 18.30 стартует трёхчасовая автобусная экскурсия «Питейные промыслы Тюмени» с экскурсоводом Алёной Животовой. Участникам расскажут много историй о питейном промысле, а после привезут в действующий пивоваренный завод. Гости смогут узнать о «крайней мере» (и есть ли она), об алкогольных напитках, которые издавна пили тюменцы, о пивоваренных и винокуренных заводах города (если они были) и контроль алкоголя местными властями в стародавние времена. Тюменские пивовары на заводе покажут производственные процессы создания пива, дадут пожевать солод, ну и попробовать сам напиток. Подарок – фирменный стакан пивоварни.

Стоимость: 1500 рублей с человека, запись по телефону: 735-666.

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ

«Открой свою Сибирь»

Приходи на фестиваль "Открой свою Сибирь" 30 ноября.

В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) с 12 до 17 часов будет проходить туристический фестиваль «Открой свою Сибирь». Гостей ждут более сотни призов, скидок до 100% и интересные мастер-классы:

12:00 Открытие фестиваля. 13:00-14:00 Изготовление куклы-оберега «Явлуша» из бересты. 13:00-15:00 Резьба по кости. 14:00-15:00 «Театральная кукла - от эскиза до воплощения». 15:00-16:00 Резьба по дереву. 15:00-16:00 Роспись фигурки Конька-Горбунка. 16:00-17:00 Создание магнита и открытки-шейкера «Капля нефти». 16:00-17:00 Изготовление куклы-вороны.

Подробную информацию о фестивале можно прочитать здесь.

Стоимость: бесплатно.

Показ «Джокера»

Кинопоказ "Джокер". Фото: VisitTyumen

Кинопоказ "Джокер". Фото: VisitTyumen

В «FABRIC BAR» (ул. Молодёжная, 74/4) пройдёт показ нашумевшей кинокартины «Джокер» - истории становления одного из самых известных и харизматичных злодеев в истории комиксов. На дворе 80-е: Артур Флек живёт в Готэме и работает клоуном. Однажды все его надежды рушатся, и он начинает искать утешение в других вещах…

Стоимость: 300 рублей (на эту сумму можно сделать заказ в баре), подробности по телефону: 7-922-042-00-26.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ

Поделки к Новому году

Новогодние мастер-классы. Фото: VisitTyumen

Новогодние мастер-классы. Фото: VisitTyumen

Пришло время готовиться к Новому году, поэтому в хобби-студии «Васильки» (ул. Менделеева, 18, ТЦ «Дарина») вы сможете изготовить интересные поделки к Новому году.

10:30 Картина из шерсти. 2-3 ч (стоимость 800-1500 рублей). 14:00 Рождественский венок с гирляндой. 2 ч. (стоимость 1300-1600 рублей) 17:00 Живопись Олень 3 ч. (1300-2000 рублей).

Стоимость: указана выше. Все материалы уже включены в неё.

Концерт академического хора «Полемика»

Концерт академического хора "Полемика". Фото: VisitTyumen

Концерт академического хора "Полемика". Фото: VisitTyumen

В Тобольском музее-заповеднике (ул. Красная площадь, 1, строение 3, 3 этаж, зал «Ассамблея») в 15 часов состоится концерт академического хора «Полемика». Любимый многими коллектив под бессменным руководством Евгения Лазаревича Кузнецкого существует с 1993 года. Профессионализмом солистов восхищаются и в России, и за рубежом.

Стоимость: узнавать дополнительно.

«Китайский язык: первый шаг»

Открытый урок китайского языка. Фото: VisitTyumen

Открытый урок китайского языка. Фото: VisitTyumen

В заведении «Мойчай» (ул. Республики, 5а) в 17 часов состоится открытый урок китайского языка, на котором участники узнают самые интересные и полезные сведения о китайском языке. Во время урока их даже напоят белым чаем с горы Цзинмай весеннего сбора (Цзинмай Ба Ча).

Стоимость: 500 рублей, телефоны для записи: +7(3452)60-32-33 / 587-841.

ИСТОЧНИК KP.RU

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