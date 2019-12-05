«Не ходите в глубь тайги!». В МЧС рассказали, куда упадут ступени ракеты-носителя в Тюменской области

Ступени ракеты-носителя, которую должны совсем скоро запустят с Байконура, могут упасть в Тюменской области. Однако сильно переживать по этому поводу не стоит: если они и упадут, то в глухой тайге.

– Очень маловероятно, что ступень ракеты-носителя упадет в нашей области. Стоит отметить, что Уватский район – это всего лишь зона возможного падения. Это глухая тайга, не населенный пункт, – пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» пресс-секретарь Главного управления МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

По его словам, работа МЧС в этом случае заключается в предупреждении населения.

– Мы всего лишь говорим людям, в основном охотникам, чтобы в эти дни они не заходили в глубь тайги. Если уж кому-то вздумается туда забрести – ну что ж, будем спасать, – отмечает Юсько.

Напомним, что ранее в тобольских группах в соцсети «ВКонтакте» сообщали, что ступень может упасть в «районе Тобольск». «11 декабря 2019 года с 11:30 до 13:30 (!!!МСК) состоится пуск РКН «Союз-2» с космическим аппаратом. Район падения «Тобольск» объявить временно опасным и проинформировать население, а также заинтересованные организации и учреждения по соблюдению мер безопасности в указанное время», – говорится в посте группы «МЧС Тобольск».

Отметим, что на сайте «Роскосмоса» объявлено, что ближайший запуск ракеты-носителя состоится шестого, а не 11 декабря.

КСТАТИ

Жителям Тюменской области уже пора привыкнуть к подобным объявлениям. Например, осенью этого года тоболяков просили воздержаться от походов в лес именно потому, что ждали падения резервной ступени от ракеты-носителя «Союз-2.1б». Можно вспомнить и другие случаи.

Так, в декабре 2011 года в районе Тобольска упал спутник связи двойного назначения «Меридиан». А в 2005 году в Тюменской области велись поисковые работы – искали фрагменты ракеты-носителя «Молния-М».

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