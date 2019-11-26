2019-11-26T14:10:18+03:00
Звезды

«Без вас я не пойду»: тюменская модель флиртовала с Тимуром Батрутдиновым на вечеринке Playboy

Лидия Пономарёва в образе зайчика пригласила шоумэна составить ей компанию [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Без вас я не пойду»: тюменская модель флиртовала с Тимуром Батрутдиновым на вечеринке Playboy«Без вас я не пойду»: тюменская модель флиртовала с Тимуром Батрутдиновым на вечеринке PlayboyФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Победительница конкурса «Девушка года-2018» по версии Playboy, тюменская модель Лидия Пономарёва пофлиртовала с шоумэном Тимуром Батрутдиновым. Видеоролик с очередной вечеринки мужского глянца девушка опубликовала на своей страничке в социальной сети. На кадрах видно, как Лида в образе зайчика Playboy подкрадывается к Тимуру и предлагает ему составить компанию на очередной вечеринке.

- Я специально сошла с обложки журнала, чтобы пригласить вас на вечеринку Playboy и я буду очень рада, если вы составите мне компанию. Я хочу быть там только с вами, иначе я не пойду, - призналась девушка Тимуру.

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Лидия Пономарёва и Тимур Батрутдинов
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А ещё девушка совсем запутала своих подписчиков совместной фотографией с Батрутдиновым и двусмысленной фразой: «План Б»? А может, лучше вне плана?».

К слову, на прошлой неделе в копилке Лиды появилась ещё одна награда: в финале конкурса «Queen Royal Arbat 2019» девушка получила звание «Королева Royal Arbat 2019». По словам тюменки, в финале конкурса ей удалось обойти 9 конкуренток.

Тюменка стала Королевой Royal Arbat 2019 Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тюменка стала Королевой Royal Arbat 2019Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, год назад «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что мужской журнал Playboy опубликовал откровенную фотосессию 21-летней уроженки Свердловской области, а ныне тюменки, «борца за экологию» Лидии Пономарёвой. Девушка в образе Наташи Ростовой разделась и вошла в число 12-ти претенденток на звание «Девушки года». Позже стало известно, что любительница творчества Льва Толстого вырвала победу у москвички Инны Бонник и стала «Девушкой года» по версии Playboy.

В этом году победительницей конкурса могла стать 27-летняя экс-чиновница Анна Ануфриева, но после публикации «голых» фото, у девушки пошло всё наперекосяк. Аня долгое время лидировала в голосовании конкурса «Девушка года», но победить в конкурсе ей так и не удалось. Более того, после скандальных публикаций ей пришлось покинуть своё место работы. Но Аня долго не горевала, а пошла и снова разделась. Правда, несчастья стали преследовать девушку: она заявила, что её выселяют из Тюмени. Позже у неё появилась конкурентка, которая потеснила Аню в конкурсе. В середине ноября стало известно, что, кроме работы, Ануфриева лишилась квартиры из-за невозможности платить ипотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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