Кариес и его осложнения

Одной из наиболее часто встречающихся проблем в стоматологической практике является кариес, знакомый практически каждому живущему на планете. Какие причины провоцируют его появление, как с ним бороться и можно ли не допустить кариозного разрушения зубов?

Об этом нам рассказала стоматолог-терапевт семейной стоматологии «Доктор Альбус» Галина Бурдиян.

– Галина Валерьевна, почему возникает кариес?

– Кариес твердых тканей зубов – это процесс разрушения, который протекает при обязательном участии кариесогенных микроорганизмов полости рта (в составе мягкого зубного налета) и пищевых остатков, застрявших между зубами. Кариесогенные бактерии перерабатывают пищевые остатки и выделяют много органических кислот, которые вымывают из зубной эмали минералы (в основном кальций), значительно снижая ее прочность. Таким образом, главной причиной возникновения кариеса является нерегулярная или недостаточно эффективная гигиена полости рта. Хотя справедливости ради надо отметить, что у разных людей скорость разрушения зубов при одинаковых внешних условиях может отличаться. Зависит это от индивидуальных особенностей: резистентности (устойчивости к воздействию разрушающих факторов) эмали; объема и особенностей состава ротовой жидкости (слюны). Есть еще факторы риска, которые могут усугубить ситуацию, например, наличие зубочелюстных аномалий (в том числе скученность зубов), нарушения обменных процессов в организме, хронические заболевания; неправильный режим или несбалансированное питание; вредные производственные факторы и так далее.

Главной причиной возникновения кариеса является нерегулярная или недостаточно эффективная гигиена полости рта, отмечает Галина Бурдиян

– Какие стадии проходит кариес и как вовремя распознать симптомы?

– Специалисты выделяют четыре стадии: кариес в стадии пятна; поверхностный кариес; средний кариес; глубокий кариес.

Кариес в стадии белого пятна считается обратимой формой, так как образования кариозного дефекта еще не происходит. Имеется лишь очаг деминерализации эмали. Если вовремя устранить причину и восполнить потерю кальция в очаге с помощью реминерализирующих средств, можно добиться восстановления структуры эмали или стабилизации процесса.

Остальные формы кариеса протекают с образованием дефекта твердых тканей зуба. В зависимости от глубины поражения различают кариес эмали и кариес дентина. Понять, что у вас кариес, можно по следующим признакам: изменение цвета эмали зубов (от белого до темно-коричневого); появление шероховатости эмали или дефекта твердых тканей зубов; появление болевых ощущений от холодного, горячего, сладкого, кислого, боли при накусывании. О наличии скрытых кариозных полостей может свидетельствовать застревание пищи, появление неприятного запаха.

– Если долго не лечить кариес, к чему это ведет?

– Если вовремя не лечить зуб, пораженный кариесом, происходит дальнейшее разрушение зуба, появляются воспалительные изменения в сосудисто-нервном пучке (пульпе), развивается пульпит, что приводит к появлению боли острого или ноющего характера. Иногда боль бывает настолько нестерпимой, что не помогает даже прием обезболивающих средств. Чаще всего на этой стадии без медицинского вмешательства не обходится.

При отсутствии лечения, некачественном лечении зуба либо снижении иммунитета может развиться периодонтит. При этом заболевании в воспалительный процесс вовлекаются ткани вокруг корня зуба и появляются очаги поражения костной ткани, различимые на рентгеновских снимках; может появиться свищевой ход на десне.

– Как лечат кариес?

– Лечение зависит от стадии поражения, но в любом случае начинается с механической очистки зуба от зубного налета. При наличии показаний (зубной налет, зубные отложения, воспаление и кровоточивость десен) начинать нужно с профессиональной гигиены полости рта и купирования воспалительных явлений.

Кариес в стадии пятна лечится неинвазивным методом, мы об этом упоминали ранее. Остальные формы кариеса лечатся инвазивно. Целью лечения является устранение поражающего фактора (иссечение инфицированных тканей), медикаментозная антисептическая обработка и восстановление анатомической формы зуба путем пломбирования.

– Насколько это болезненный процесс?

– Восприимчивость к болевому раздражению у разных людей может отличаться. Существует множество возможностей уменьшить неприятные ощущения при лечении зубов. Наиболее часто используют местную анестезию. Современный арсенал местных анестетиков и разные техники проведения анестезии позволяют добиться хороших результатов в лечении. При наличии медицинских противопоказаний к использованию местной анестезии или повышенной нервной возбудимости пациента, панической боязни стоматологических процедур можно прибегнуть к седации, психотерапии, психопрофилактике, гипнозу или общему наркозу.

– Профилактика всегда лучше лечения. Расскажите о том, как уберечь зубы от кариеса.

– Исходя из причин развития кариеса, можно понять, что профилактика направлена на устранение этих причин. Во-первых, обязательна тщательная чистка зубов не реже двух раз в день с правильно подобранной зубной пастой и использованием дополнительных средств (ершики, зубная нить, суперфлоссы, монопучковые щетки, ирригатор полости рта и т. д.).

Во-вторых, многое зависит от питания. Оно должно быть сбалансированным и восполнять потребности организма в витаминах, микроэлементах, белке. В первую очередь стоит уменьшить прием углеводистой пищи. После мучного и сладкого обязательна дополнительная чистка зубов. При употреблении в пищу фруктов и соков с высоким содержанием кислот необходимо тщательно прополоскать рот водой для восстановления кислотно-щелочного баланса. Обязательно соблюдайте температурный режим пищи (исключить резкую смену температур, прием слишком горячей или холодной пищи).

Кариес в стадии белого пятна считается обратимой формой, так как образования кариозного дефекта еще не происходит.

В-третьих, важно своевременное обращение к стоматологу. Для того, чтобы вовремя выявить и устранить стоматологические заболевания врача необходимо посещать не реже 1 раза в 6 месяцев. Красивыми могут быть только здоровые зубы, поэтому важно следить за их состоянием и для поддержания здоровья выбирать клинику с квалифицированными специалистами и передовыми технологиями.