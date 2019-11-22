Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 23 и 24 ноября 2019
Предпоследние осенние выходные на носу, поэтому стоит как следует оттянуться. Чтобы вы не мучились с выбором, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу на предстоящие выходные. Куда сходить 23 и 24 ноября 2019 года – в нашем материале.
ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ
Спектакль «Смешные деньги»
Спектакль "Смешные деньги". Фото: VisitTyumen
В Тюменском Драматическом театре в 19 часов состоится показ спектакля «Смешные деньги». По сюжету постановки скромный английский бухгалтер Генри Перкинс по ошибке приносит домой дипломат с огромной кучей криминальных денег. Ошалевший от восторга, именинник решает бросить свою серую жизнь, сбежать с женой на край света и зажить «на всю катушку». Правда, вместе с деньгами в его жизнь входят шантаж, интриги, мафия, несколько корыстных друзей, неугомонный таксист, странные полицейские и наёмный убийца…
Стоимость: 300-1500 рублей.
«КинЗА»
Фестиваль "КинЗА". Фото: ТГАКИСТ
Десятый фестиваль документального кино «КинЗА» проходит с 21 по 24 ноября. Это культурно-образовательный просветительский проект, который предлагает зрителю лучшее из того, что было показано на ведущих фестивалях документального кино России. Показы проходят в концертном зале института культуры, амфитеатре Музейного комплекса им. И.Я. Словцова, в кинозалах Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева и в библиотеках города Тюмени. Зрителей ждут показы лучшего российского документального кино, встречи с режиссёрами современного неигрового кино, мастер-классы, фотозоны и тематические программы.
Стоимость: бесплатно.
СУББОТА, 23 НОЯБРЯ
«Мафия»
Спортивная "Мафия". Фото: VisitTyumen
В Тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 19 часов пройдёт салонная командная психологическая игра с детективным сюжетом «Мафия». Правила всем известны: жители города обессилили от разгула мафии и решают их всех пересажать в тюрьму. В ответ мафия решает «перебить» всех мирных горожан. Игра будет происходить в несколько кругов в течение трёх часов.
Стоимость: 450 рублей, обязательна предварительная запись по телефону: 46-84-09.
Кинопоказ «Сияние»
Кинопоказ "Сияние". Фото: VisitTyumen
В FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74/4) в 22 часа пройдёт показ одного из самых будоражащих фильмов Стэнли Кубрика по произведению Стивена Кинга. В главной роли Джек Николсон. Особенно этот фильм важно посмотреть перед просмотром новой картины «Доктор Сон» - своеобразного сиквела, который отдаёт дань уважения Кубрику и роману Кинга. По сюжету писатель Джек Торренс приезжает со своей семьёй в горный отель «Оверлук», чтобы поработать там смотрителем в «мёртвый сезон». Он думает, что раньше никогда здесь не был… хотя, может, это не так?
Стоимость: депозит на фильм - 300 рублей (на эту сумму вы можете сделать заказ в баре), подробности по телефону: +7-922-042-00-26.
Спектакль «Он, она, окно, покойник»
Спектакль "Он, она, окно, покойник". Фото: VisitTyumen
В Тюменском драматическом театре в 18 часов состоится показ спектакля «Он, она, окно, покойник» о роскошном отеле и парочке страстных любовников. Он – помощник премьер-министра, она – молодая секретарша. И вдруг, на тайном свидании, они находят бездыханное тело на подоконнике! Если вызвать полицию – значит разоблачить себя! Выход один: спрятать труп.
Стоимость: 300-1000 рублей
Театрализованная экскурсия «Тюмень потустороняя»
Тюмень потусторонняя. Фото: VisitTyumen
У северо-восточной стороны Текутьевского кладбища (на стоянке у Технопарка со стороны ул. Республики) в 21.15 состоится театрализованная экскурсия «Тюмень потусторонняя». Одна из тюменских мастерских путешествий расскажет о том, что жизнь и смерти – две стороны Бытия, которые всегда действуют сообща. В программе – прогулка по улицам старой Тюмени, страшные тайны и легенды, которые хранят исторические здания, а также «знакомство» с призраками прошлого. Каждый участник может сделать свой выбор в пользу света или тьмы, добра и зла, жизни или смерти.
Стоимость: 1100 рублей, бронь по телефону: +7 919 940 96 16
«Чудо здесь»
Сказочное шоу "Чудо здесь". Фото: VisitTyumen
В ТРЦ «Кристалл» в 12 часов состоится сказочное шоу «Чудо здесь». В программе: сказочная лотерея, подарки от спонсоров, яркое шоу, танцы и выступления музыкантов, чудеса и фокусы, творческие мастер-классы. Участники смогут внести свой вклад в помощь детям и стать создателем чуда для детей Центра детей-инвалидов и сирот «Творчество».
Стоимость: бесплатно.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
Мероприятие в Музее Кузнечного мастерства
Музей кузнечного мастерства. Фото: VisitTyumen
В Музее Кузнечного мастерства (пр. Воронинские Горки, 182/2) в 11 часов состоится интересная экскурсия. После обхода по экспозициям гости попадут в действующую кузницу, где сначала покажут, как это работало в старину, а потом дадут возможность попробовать себя в роли кузнеца.
Стоимость: 300 рублей, предварительная запись по телефону: 89199476603 обязательна.
Российский квартет саксофонистов
Российский квартет саксофонистов. Фото: VisitTyumen
В Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) в 19 часов состоится концерт «Российского квартета саксофонистов». Уникальный музыкальный коллектив состоит из четырёх молодых, энергичных и талантливых исполнителей-виртуозов. На протяжении восьми лет квартет не устаёт удивлять многомиллионную зрительскую аудиторию по всему миру. Сегодня это единственный ансамбль саксофонистов, имеющий постоянную гастрольную практику. В программе – барочные произведения Баха, музыка французских импрессионистов и русских романтиков, джаз и эстрадные песни.
Стоимость: 300-600 рублей.
«Супердискотека 90-х»
Супердискотека-90 в Тюмени
Ностальгическое шоу «Супердискотека 90-х» пройдёт во Дворце спорта в 19 часов. Это ностальгическое шоу, которое позволит зрителям окунуться во времена «вишнёвых девяток», малиновых пиджаков, киосков звукозаписи и кассетных магнитофонов. В программе выступления любимых артистов «того времени»: группы «Краски», группы «Револьверс», группы «Стрелки», Светы, Оксаны Почепы (Акулы), группы «Турбомода» и многих других.
Стоимость: 1500-3000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU