Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 23 и 24 ноября 2019

Предпоследние осенние выходные на носу, поэтому стоит как следует оттянуться. Чтобы вы не мучились с выбором, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу на предстоящие выходные. Куда сходить 23 и 24 ноября 2019 года – в нашем материале.

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ

Спектакль «Смешные деньги»

Спектакль "Смешные деньги". Фото: VisitTyumen

В Тюменском Драматическом театре в 19 часов состоится показ спектакля «Смешные деньги». По сюжету постановки скромный английский бухгалтер Генри Перкинс по ошибке приносит домой дипломат с огромной кучей криминальных денег. Ошалевший от восторга, именинник решает бросить свою серую жизнь, сбежать с женой на край света и зажить «на всю катушку». Правда, вместе с деньгами в его жизнь входят шантаж, интриги, мафия, несколько корыстных друзей, неугомонный таксист, странные полицейские и наёмный убийца…

Стоимость: 300-1500 рублей.

«КинЗА»

Фестиваль "КинЗА". Фото: ТГАКИСТ

Десятый фестиваль документального кино «КинЗА» проходит с 21 по 24 ноября. Это культурно-образовательный просветительский проект, который предлагает зрителю лучшее из того, что было показано на ведущих фестивалях документального кино России. Показы проходят в концертном зале института культуры, амфитеатре Музейного комплекса им. И.Я. Словцова, в кинозалах Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева и в библиотеках города Тюмени. Зрителей ждут показы лучшего российского документального кино, встречи с режиссёрами современного неигрового кино, мастер-классы, фотозоны и тематические программы.

Стоимость: бесплатно.

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ

«Мафия»

Спортивная "Мафия". Фото: VisitTyumen

В Тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 19 часов пройдёт салонная командная психологическая игра с детективным сюжетом «Мафия». Правила всем известны: жители города обессилили от разгула мафии и решают их всех пересажать в тюрьму. В ответ мафия решает «перебить» всех мирных горожан. Игра будет происходить в несколько кругов в течение трёх часов.

Стоимость: 450 рублей, обязательна предварительная запись по телефону: 46-84-09.

Кинопоказ «Сияние»

Кинопоказ "Сияние". Фото: VisitTyumen

В FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74/4) в 22 часа пройдёт показ одного из самых будоражащих фильмов Стэнли Кубрика по произведению Стивена Кинга. В главной роли Джек Николсон. Особенно этот фильм важно посмотреть перед просмотром новой картины «Доктор Сон» - своеобразного сиквела, который отдаёт дань уважения Кубрику и роману Кинга. По сюжету писатель Джек Торренс приезжает со своей семьёй в горный отель «Оверлук», чтобы поработать там смотрителем в «мёртвый сезон». Он думает, что раньше никогда здесь не был… хотя, может, это не так?

Стоимость: депозит на фильм - 300 рублей (на эту сумму вы можете сделать заказ в баре), подробности по телефону: +7-922-042-00-26.

Спектакль «Он, она, окно, покойник»

Спектакль "Он, она, окно, покойник". Фото: VisitTyumen

В Тюменском драматическом театре в 18 часов состоится показ спектакля «Он, она, окно, покойник» о роскошном отеле и парочке страстных любовников. Он – помощник премьер-министра, она – молодая секретарша. И вдруг, на тайном свидании, они находят бездыханное тело на подоконнике! Если вызвать полицию – значит разоблачить себя! Выход один: спрятать труп.

Стоимость: 300-1000 рублей

Театрализованная экскурсия «Тюмень потустороняя»

Тюмень потусторонняя. Фото: VisitTyumen

У северо-восточной стороны Текутьевского кладбища (на стоянке у Технопарка со стороны ул. Республики) в 21.15 состоится театрализованная экскурсия «Тюмень потусторонняя». Одна из тюменских мастерских путешествий расскажет о том, что жизнь и смерти – две стороны Бытия, которые всегда действуют сообща. В программе – прогулка по улицам старой Тюмени, страшные тайны и легенды, которые хранят исторические здания, а также «знакомство» с призраками прошлого. Каждый участник может сделать свой выбор в пользу света или тьмы, добра и зла, жизни или смерти.

Стоимость: 1100 рублей, бронь по телефону: +7 919 940 96 16

«Чудо здесь»

Сказочное шоу "Чудо здесь". Фото: VisitTyumen

В ТРЦ «Кристалл» в 12 часов состоится сказочное шоу «Чудо здесь». В программе: сказочная лотерея, подарки от спонсоров, яркое шоу, танцы и выступления музыкантов, чудеса и фокусы, творческие мастер-классы. Участники смогут внести свой вклад в помощь детям и стать создателем чуда для детей Центра детей-инвалидов и сирот «Творчество».

Стоимость: бесплатно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ

Мероприятие в Музее Кузнечного мастерства

Музей кузнечного мастерства. Фото: VisitTyumen

В Музее Кузнечного мастерства (пр. Воронинские Горки, 182/2) в 11 часов состоится интересная экскурсия. После обхода по экспозициям гости попадут в действующую кузницу, где сначала покажут, как это работало в старину, а потом дадут возможность попробовать себя в роли кузнеца.

Стоимость: 300 рублей, предварительная запись по телефону: 89199476603 обязательна.

Российский квартет саксофонистов

Российский квартет саксофонистов. Фото: VisitTyumen

В Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) в 19 часов состоится концерт «Российского квартета саксофонистов». Уникальный музыкальный коллектив состоит из четырёх молодых, энергичных и талантливых исполнителей-виртуозов. На протяжении восьми лет квартет не устаёт удивлять многомиллионную зрительскую аудиторию по всему миру. Сегодня это единственный ансамбль саксофонистов, имеющий постоянную гастрольную практику. В программе – барочные произведения Баха, музыка французских импрессионистов и русских романтиков, джаз и эстрадные песни.

Стоимость: 300-600 рублей.

«Супердискотека 90-х»

Супердискотека-90 в Тюмени

Ностальгическое шоу «Супердискотека 90-х» пройдёт во Дворце спорта в 19 часов. Это ностальгическое шоу, которое позволит зрителям окунуться во времена «вишнёвых девяток», малиновых пиджаков, киосков звукозаписи и кассетных магнитофонов. В программе выступления любимых артистов «того времени»: группы «Краски», группы «Револьверс», группы «Стрелки», Светы, Оксаны Почепы (Акулы), группы «Турбомода» и многих других.

Стоимость: 1500-3000 рублей.