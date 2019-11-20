2019-11-20T11:34:32+03:00
Общество

Карантин из-за пневмонии: учеников шести тюменских школ перевели на кабинетное обучение

Заболевание выявлено у 39 школьников
Алексей КОСЕНЧУК
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Карантин из-за пневмонии: учеников шести тюменских школ перевели на кабинетное обучениеКарантин из-за пневмонии: учеников шести тюменских школ перевели на кабинетное обучениеФото: Татьяна Коркина
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В классах шести тюменских школах из-за внебольничной пневмонии введён карантин: заболевание выявлено у 39 школьников. В пресс-службе городского департамента образования корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» рассказали, что на 20 ноября 2019 карантин введён в шести классах тюменских школ под номерами: 7, 13, 16, 30, 37 и 94.

При этом школы не закрыты: учеников перевели на кабинетное обучение. То есть занятия по всем предметам проводятся только в одном классе, чтобы не распространять болезнь по этажам. Ограничительные меры продлятся до конца ноября – начала декабря, сейчас в школах проведены необходимые профилактические обработки.

Кроме того, карантин действует в двух детских садах: №50 и №185, правда, не из-за внебольничной пневмонии. У одного ребёнка выявлен острый гастроэнтерит, у троих – энтеровирусная инфекция.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

У наших соседей тоже не всё гладко. Например, по Ханты-Мансийску «гуляют» норо- и ротавирусы, правда, болеют преимущественно взрослые. По словам специалистов, это сезонное явление, которое происходит каждый год весной и осенью. В двух школах города из-за простудных заболеваний введена дистанционная форма обучения детей с 7 до 16 ноября включительно.

СПРАВКА «КП»

Внебольничная пневмония – инфекционное заболевание нижних отделов дыхательных путей во время которого у человека в альвеолах скапливается жидкость. Свое название внебольничная пневмония получила из-за того, что она начинается до обращения человека к врачу.

Напомним, в середине октября из-за вспышки ротавирусной инфекции на карантин закрывали Детское отделение Областной клинической больницы №1 города Тюмени. Учитывая эпидемиологический подъем вирусных инфекций, которые могут проявляться поражением верхних дыхательных путей в виде кашля и насморка, было принято решение предупредить распространение инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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