Как в Тюмени стать семьей для ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации

В Тюмени детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывают в замещающих семьях. Это могут быть и усыновители, и попечители, и приемные, и патронатные семьи. Но стать для ребенка по-настоящему полезным, научиться воспитывать его не так-то просто. Нужно пройти специальное обучение. Для таких целей в регионе создана Школа замещающих родителей.

КАК ПОПАСТЬ В ШКОЛУ ЗАМЕЩАЮЩЕГО РОДИТЕЛЯ

По информации областного департамента социального развития, подготовка семей в школе ведется с 2009 года на базе 29 организаций, оказывающих социальные услуги. Ежегодно подготовку там проходят около 700 человек. И это лишь те, кто приехал за знаниями в Тюмень. В муниципалитетах региона для обучения замещающих семей созданы Клубы замещающих родителей. Ежегодно там проводится более 300 мероприятий для семей.

Одна из школ создана на базе центра социальной помощи семье и детям «Семья» по адресу Геологоразведчиков, 14а. Специалисты центра – практикующие психологи, которые работают как с родителями, так и со специалистами из муниципалитетов, обучая и тех, и других основам. Так, все специалисты, которые организуют клубы замещающего родителя в муниципалитетах региона, учились в агентстве и всегда находятся на связи с центром. Если возникла какая-либо проблема, их консультируют и сопровождают.

Что касается замещающих семьей, то они попадают в школу двумя путями. Как рассказала ведущий психолог центра Наталья Филимонцева, одни приходят через направление, которое получают, когда обращаются в отдел опеки и попечительства Тюмени и Тюменского района за консультацией. Путь же других сразу лежит в центр, поскольку информация о нем есть и в школах, и в садиках, и в поликлиниках, и в интернет-пространстве.

- Информации много везде. Если люди заинтересованы, они приходят к нам, - подчеркнула Наталья Николаевна.

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА ЗАМЕЩАЮЩЕГО РОДИТЕЛЯ

На первичном приеме специалисты консультируют потенциальных родителей, рассказывают, что такое школа, как она проходит, какие документы выдаются, что такое индивидуальные консультации и тренинговая работа. Затем уже человек проходит саму школу, занятия в которой проводят психологи Агентства развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних. Школа проходит в активной форме взаимодействия – в виде тренингов, практических занятий, индивидуальных консультаций. Через них родителям показывают, что, как и почему в воспитании особых детей.

- Кандидат на замещающую семью пропускает все это через себя, через свой опыт, понимает, что такое детская система, почему важно сохранение детской иерархии. Большинство в итоге принимают взвешенное решение, - пояснила психолог.

Стоит отметить, что в тюменскую школу могут обратиться и обращаются желающие из Ярково, Ялуторовска, Заводоуковска и других муниципалитетов области.

- Мы никому не отказываем, потому что человек имеет право пройти школу замещающего родителя в любом центре России. Ведь цель школы – показать человеку особенности ребенка, оставшегося без попечения родителей, рассказать о процессе адаптации и дать возможность понять человеку, может ли он быть замещающим родителем, - отметила Наталья Филимонцева.

А ЧТО ЕСЛИ РЕШЕНИЕ БЫЛО ПОСПЕШНЫМ

Часто бывает так, что в процессе обучения люди уходят. Просто они понимают, что либо не смогут, потому что у них нет необходимых ресурсов для полноценного воспитания ребенка, либо потому что это было поспешное решение. По словам эксперта центра, порой люди думают, что это обычный ребенок и ничем не отличается от детей, воспитывающихся в кровных семьях. А он отличается всем – у него может быть и задержка психического развития, есть травма, и в то же время сильна связь с биологической семьей, которая никуда не денется. Даже если ребенок попадет в замещающую семью, он все равно будет скучать по кровным родителям, будет хотеть общаться с ними.

- Когда это все показываешь, люди понимают, что смогут, и идут до конца, или же понимают, что не потянут, и уходят. В любом случае это их право и их решение, и мы всегда подчеркиваем, что за это решение никто никогда и никого не будет осуждать и ставить оценку. Это решение взрослого человека, которое позволит избежать травматизации как ребенка, так и семьи, - прокомментировала Наталья Филимонцева.

В том, что школа замещающего родителя помогает принять осознанное, взвешенное решение, уверена и депутат Тюменской областной думы, координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

- Потенциальным опекунам важно понимать, что в их семье окажется ребенок со своей тяжелой историей, психологическими травмами и тотальным недоверием к окружающему миру. Но еще важнее здесь - уметь правильно реагировать на возникающие проблемы и знать, как с ними справляться. Школа замещающего родителя не только дает возможность осознанно принять решение о готовности стать опекуном. На мой взгляд, она выводит дальнейшие отношения внутри семьи на качественно новый уровень и значительно снижает риск так называемого «вторичного сиротства» - отказа от ранее переданных на воспитание детей, - прокомментировала она.

А ДАЛЬШЕ

После окончания школы, замещающим семьям предоставляются документы, с которыми они идут в органы опеки или в суд, в случае если это усыновление. Но после того как люди заканчивают школу и выходят на поиски ребенка, специалисты ориентируют их на то, что к психологам школы всегда можно обращаться - звонить, писать, приходить. В общем, связываться любыми доступными способами.

- К нам можно обратиться и получить консультацию на любую тему, которая связана с поиском ребенка, с его адаптацией. Без стеснения скажу, что люди нам звонят и приходят. Они не боятся задавать нам разные вопросы, потому что выбор ребенка – это одна из основных задач. Если они ошибутся с выбором, то травмируют и себя, и его, - резюмировала психолог.