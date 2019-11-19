Проверка слуха: правда ли, что в Тюмени запретили проезд в автобусах с собаками

«Тюменьгортранс» запретили проезд в автобусах с собаками. Можно только в клетках. Как говорят люди, уже с субботы с животными в автобус не пускают». Это цитата из сообщения в социальных сетях сотрудника тюменской кинологической службы, тюменки Елены. В качестве доказательства женщина прикрепила фотографию правил пользования общественным транспортом.

Фото: скриншот сообщения

Обведённый фломастером пункт гласит: «Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно собаку-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное её обучение». Но о том, что ездить с собаками в принципе нельзя – ни слова. Впрочем, информации такой нет и на сайте «Тюменьгортранса».

Фото: Правила пользования. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Чтобы развеять слух, мы обратились в пресс-службу городской администрации, и вот что нам рассказали:

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» АО «ТПАТП № 1» утверждены правила пользования общественным транспортом. Правила запрещают провозить в автобусе огнеопасные, взрывчатые и отравляющие вещества, вещества с едким и зловонным запах, огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы без чехлов, предметы, которые загрязняют автобус или одежду пассажиров, животных и птиц (кроме мелких в клетках, корзинах с глухим дном), а также предметов, длина, ширина и высота которых в сумме превышает 180 см.

Эти правила были утверждены ровно десять лет назад, и по сей день не менялись.

На сайте Тюменского автовокзала информация гласит: за перевозку собак вне корзин, коробов и контейнеров нужно оплачивать отдельно (как стоимость багажа), если размер животного (длина, ширина и высота) превышает в сумме 120 см, но не более 180 см. Провозить можно не более двух животных.

Другими словами, информация, опубликованная тюменкой Еленой, недостоверна.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За пару часов «новость» от Елены облетела несколько тюменских пабликов и успела наделать много шума. Одни не поверили инсайдеру, назвав её сообщение «вбросом и провокацией», зато другие устроили баталии.

- Это людей надо в клетке перевозить в автобусе! – считает Виктория Разбойникова.

- Собаководы сами виноваты. Если бы изначально соблюдали правило перевозки и выгула собак, то не было бы проблем. Намордники и поводки никто не хочет одевать – вот и результат, - отмечает Данияр Уразов.

- Пусть тогда в каждом автобусе оборудуют клетку для собак! Вы представьте, если в одной руке пёс крупной породы, а в другой – клетка не меньше пса. Как они вообще себе представляют процесс весь? «Извините, подержите пса, пока я тут клетку соберу. Ибо крупную собаку в клетке мне как до остановки переть, на санях что ли? Ну ладно зима, а летом что? – возмущается Юлия Шарова.