Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 11 по 17 ноября 2019

Наша новая утренняя рубрика каждого понедельника, в которой мы знакомим вас с главными новостями из жизни Тюмени и Тюменской области, продолжается. Если вы что-то пропустили или не успели прочитать за неделю с 11 по 17 ноября – пробегитесь по нашему дайджесту.

1. Без сомнения, главная новость недели – смерть курсанта ТВВИКУ Михаила Баранова. 18-летний парень поступил в больницу в крайне тяжёлом состоянии с менингитом, но спасти парня так и не удалось. Из-за большого общественного резонанса в Интернете даже появилась петиция, адресованная губернатору Тюменской области Александру Моору и министру обороны Сергею Шойгу. Ее автор Амир Шабанов уверяет: в смерти курсанта ТВИККУ Михаила Баранова виновата медсестра и командир роты. По факту смерти Миши следственный отдела СК РФ по Тюменскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье «Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть».

Погибший Миша Баринов (справа) из ТВВИКУ. Фото: change.org

2. Собрали воедино все главные новости о предстоящей зиме. Во-первых, погода на предстоящий месяц, которая «порадует» морозцем. А где морозец – там и гололёд: рассказываем, как его пережить и не переломать себе все кости. Ещё мы публиковали ТОП-6 советов, как не замёрзнуть зимой и чем согреться (спойлер: алкоголя там нет). Почитайте и запомните, как «Отче наш». Когда зима окончательно вступит в свои права, можно отправляться на горнолыжные курорты Урала. Куда поехать из Тюмени покататься на сноуборде – смотрим здесь.

Как пережить зиму в Тюмени. Фото: мем

3. Герой недели – без сомнения, врач Дмитрий Хомутинин, который спас пассажира рейса «Тюмень – Москва». Кардиохирург от Бога вместе с коллегами летел на конференцию, но тут случилось несчастье. Один из пассажиров свалился прямо в проход самолёта, и Дмитрий оказал ему всю необходимую помощь. Мы пообщались с Дмитрием – послушайте, как он сам рассказывает о своём поступке.

Врач Дмитрий Хомутинин, который спас пассажира рейса "Тюмень - Москва". Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

4. Рубрика «В мире животных», а если точнее – «В мире лебедей». Только за одну неделю сотрудники МЧС спасли двух птичек – в Тюмени и Тобольске. В областной столице семейство пернатых обнаружили на почти замерзшем карьере под Тюменью жители села Перевалово, которые выложили фотографии в социальных сетях. Сначала сотрудники МЧС не увидели причин для того, чтобы ловить раненого лебедя, но через пару дней ситуация приобретает критический характер. И спасатели всё-таки приехали. Похожая ситуация произошла в Тобольске: там спасатели помогали лебедю, которого чуть не загрызли лисы.

Спасение лебедя. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

5. На закуску новости из мира шоу-бизнеса. Что новенького произошло у двух известных тюменских Алён – Шишковой и Водонаевой? Первая (та, у которой дочь от Тимати) отпраздновала свой день рождения посреди леса. Да не просто так, а с оружием в руке, из которого она палила в воздух (посмотрите по ссылочке видео). Вторая (которая с «Дома-2») испереживалась по поводу своего «жира» на пятой точке и на боках, рассматривая фотографии из Лос-Анджелеса. Свои формы она назвала «багажником размером с семью Кардашьян».

Алёна Водонаева разочаровалась в своей пятой точке. Фото: инстаграм Алёны ВодонаевойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ждём, что какие новости нам принесёт новая неделя.