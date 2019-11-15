«Багажник» размером с семью Кардашьян»: Водонаева призналась, как разжирела на картошке фри в Лос-Анджелесе

Воспоминания о путешествии в Лос-Анджелес до сих пор будоражат модель из Тюмени, экс-участницу «Дома-2» Алёну Водонаеву. «Комсомольская правда – Тюмень» уже писала, что в Америке девушка дала себе волю, поедая бесконечные пончики. Как итог – девушка «разжирела» и даже назвала себя «Жирухой из Спрингфилда». Однако спустя полгода Алёнка снова вспомнила «обжираловку» в США, о чём поделилась со своими подписчиками в Инстаграме.

– Долго думала выкладывать ли эти фотки? Это Лос-Анджелес, июль, – рассказывает девушка на своей страничке, показывая свою пятую точку на фотографии. – Это картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное. Жирная Ж, жирные ноги, жирные руки, жирные сиськи. Пусть будут тут эти фотографии и напоминают о том, как себя нельзя вести. После такого пищевого разврата, который продолжался в Америке больше месяца, я две недели сдувалась до своих нормальных размеров.

Алёна рассказала, что худела 2 недели на воде. Фото: Инстаграм Алёны ВодонаевойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алёна поведала, что особых рецептов похудения нет – только правильное питание и вода. Однако призналась, что устраивать такую «гармошку» - дикий стресс для организма и тела.

- Самое парадоксальное то, что в Америке такая фигура считается суперсексуальной. Жирные бабы там в почёте. Я типа крутая была со своим багажником размером с семью Кардашьян, но больше такого не хочется повторять. Даю слово, если ещё раз так разжирею - пойду к психологу. Мне кажется это ненормальным и опасным для здоровья, - отметила девушка.

Фото на теннисном корте. Фото: Инстаграм Алёны ВодонаевойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Между тем, «жир» тюменской модели на фотографии приглянулся поклонникам. Подписчики Алёны наперебой стали распинаться в дифирамбах и говорить, что даже с таким «багажником» она выглядит чертовски сексуально.

- Мне очень нравятся фотки. Фигура у вас очень красивая, и вы вообще не выглядите на 37. Но главное - это ваш собственный комфорт в вашем теле, - пишут пользователи.

- Значит, я – любительница семьи Кардашьян. Потому что считаю вас очень красивой на этих фото и фигурка – огонь! – отмечает подписчица Маша.

Подписчики отметили, что даже с таким "багажником" она выглядит очень сексуально. Фото: Инстаграм Алёны ВодонаевойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Алёна Водонаева в соавторстве со своей мамой Ларисой Водонаевой не так давно выпустила новую кулинарную книгу «Мамин торт». И даже поделилась парой фотографией из издания, где они с мамой стоят на розовой кухне. Это второе произведение экс-участницы «Дома-2», первым была исповедь «Голая».

Надо отметить, что Алёна часто публикует различные откровенные фотографии. Некоторое время назад она опубликовала снимки, где завернулась в простыню ради эффектных фото. А на другой фото шокировала россиян своей третьей ногой. Ещё чуть раньше она взбудоражила подписчиков платьем из чёрного латекса.