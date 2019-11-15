2019-11-15T10:14:57+03:00
Звезды

Опубликован первый тизер тюменского постапокалиптического сериала о планете без взрослых

Дата премьеры и канал, где покажут новинку, ещё не определены [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Опубликован первый тизер тюменского постапокалиптического сериала о планете без взрослых. Фото: скриншот с видеоОпубликован первый тизер тюменского постапокалиптического сериала о планете без взрослых. Фото: скриншот с видео
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В Интернете появился первый тизер долгожданного тюменского постапокалиптического сериала о современных российских подростках «Взрослые дети». По сюжету картины, из-за глобальной природной аномалии ночью взрослые таинственно исчезают, а ребятишки просыпаются в совершенно иной реальности.

- Сотовая связь, интернет, электричество и прочие блага цивилизации, к которым мы так привыкли, в один момент пропадают. Дети и подростки оказываются в мире, где выживает сильнейший. В реальности, где твои шансы на выживание определяют лишь оружие, топливо и продукты, далеко не всем удается сохранить в себе человека, - говорится в тизере.

Взрослые дети - Тизер (1-й сезон).

Для того, чтобы выжить, ребята объединяются в банды и захватывают новые территории, устанавливая там свои законы. Тюменский сериал расскажет, смогут ли современные школьники и школьницы сформировать новое общество.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» режиссёр сериала Андрей Басов, дата премьеры и канал, где покажут новинку, пока не определены. Ну, что ж, ждём!

Напомним, работа над сериалом началась почти четыре года назад. Журналисты «Комсомольской правды – Тюмень» первые узнали о начале съёмок и пообщались с режиссёром проекта. Андрей рассказал о сюжетной линии и о сложном кастинге на роли ребят. В 2017 году проект участвовал в реалити-шоу канала «ТВ3». Сериал вошел в шорт-лист финалистов чемпионата России по сериалам проекта «Быть или не быть-2», но победить в проекте не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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