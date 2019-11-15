2019-11-14T23:42:22+03:00
Звезды

Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 16 и 17 ноября 2019

Публикуем подробную афишу мероприятий на предстоящий уик-энд
Алексей КОСЕНЧУК
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Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 16 и 17 ноября 2019Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 16 и 17 ноября 2019Фото: Татьяна Коркина
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Очередная рабочая неделя подходит к концу, а это значит, что впереди долгожданные выходные. Для того, чтобы вы смогли интересно и культурно отдохнуть, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу на предстоящий уик-энд. Выбирайте, что вам действительно интересно!

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

Автобусная обзорная экскурсия по городу

Автобусная экскурсия. Фото: VisitTyumen

Автобусная экскурсия. Фото: VisitTyumen

От ул. Перекопская, 5 в 14 часов стартует автобусная обзорная экскурсия по Тюмени. Это город с богатой историей, через которой проходили пути императоров, путешественников и известных людей. На экскурсии вы узнаете, где начинался город, кто завёз арбузы в Тюмени, какими учебными заведениями был известен город, как раньше назывались районы города, где находился пост №1 в годы Великой Отечественной Войн.

Стоимость: 400 руб. (взросл.), 300 руб. (дет., пенсион.), телефон для бронирования билетов: 735-666. Продолжительность: 1,5 - 2 часа.

Мастер-класс по глинотерапии

Мастер-класс по глинотерапии. Фото: VisitTyumen

Мастер-класс по глинотерапии. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 17.30 пройдёт интересный мастер-класс, на котором вы сможете прикоснуться к себе, к своим чувствам и эмоциям через волшебный минерал – глину. Вы сможете на себе ощутить этот мистический процесс, который превратит ваши прикосновения к глине в процесс познания себя. На мастер-классе запланировано: знакомство с глиной и лепка из неё. Ведущие помогут осознать и присвоить полученный опыт!

Стоимость: 700 рублей, телефон для записи: 46-84-09.

Марафон фильмов Мартина Скорсезе

Марафон фильмов Скорсезе. Фото: VisitTyumen

Марафон фильмов Скорсезе. Фото: VisitTyumen

В «FABRIC BAR» (ул. Молодёжная, 74/4, 2 этаж) в 19 часов состоится марафон фильмов Мартина Скорсезе. На английском языке с русскими субтитрами покажут сразу два фильма: «Король комедии» и «Бешеный бык». Несмотря на свой возраст, режиссёр по-прежнему популярен, и он не планирует останавливаться на достигнутом. Мартин продолжает создавать интересные и важные киноработы, которые раскрываю нам мир сквозь чувства вины, призму безумия, одержимости, искупления и тёмной человеческой природы. Он уже давно заслужил статус голливудской легенды, с которой мечтает поработать почти каждый актёр.

Стоимость: 300 рублей (на эту сумму вы можете сделать заказ в баре).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

Сделай слайм

Мастер-класс по созданию слайма. Фото: VisitTyumen

Мастер-класс по созданию слайма. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 13 часов состоится мастер-класс по изготовлению слайма – игрушки-лизуна, впервые выпущенной компанией Mattel в 1976 году. Этот слайм состоит из желеобразного материала, который обладает свойствами неньютоновской жидкости. Игрушка – отличный антистресс и прекрасный подарок. Большое количество вариантов слайма и его украшения не ограничены, нужно только разбудить своё воображение. Детишки будут рады сделать слайм разных цветов и запахов своими руками.

Стоимость: 450 рублей, подробности и запись по телефону: 46-84-09. Возрастное ограничение: 4+

Мастер-класс по созданию портрета своими руками

Создание портрета. Фото: VisitTyumen

Создание портрета. Фото: VisitTyumen

В баре Six (ул. Сакко, 37, 6 этаж, 66 кв.) в 14.30 состоится мастер-класс по созданию портрета своими руками. На холстах размером 35*45 начинающие художники будут писать портреты, говорить о направлении Pop-art и о тех, кто писал эти картины. Профессиональные художники подготовят индивидуальные эскизы каждому, кто предварительно запишется.

Стоимость: 2500 рублей, телефон для записи: +7 (922) 394-51-50.

«Тайный квартирник»

Тайный квартирник. Фото: VisitTyumen

Тайный квартирник. Фото: VisitTyumen

Музыкальный проект «Джаст Сьюзи» радует тюменцев уже долгое время, и в этот раз тюменцев ждёт кое-что особенное. «Тайный квартирник» пройдет в теплой атмосфере тайного места, где зрители насладятся приятной музыкой, общением и вкусняшками. Начало в 18 часов.

Стоимость: 400-500 рублей, после регистрации придет смс с местом.

Балет Аллы Духовой TODES

Балет Аллы Духовой TODES. Фото: VisitTyumen

Балет Аллы Духовой TODES. Фото: VisitTyumen

В Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) в 19 часов состоится концерт балета Аллы Духовой «TODES», который представит новую яркую программу #Продолжение. Как сообщают организаторы, это смелый шаг и яркий эксперимент. Неизменно лишь одно – высочайший уровень мастерства и авторский стиль Аллы Духовой. «Продолжение» - это новая история о самых сильных человеческих чувствах, о самых волнительных моментах и о самых невероятных мирах.

Стоимость: 1800-3500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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