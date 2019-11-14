2019-11-14T13:56:09+03:00
Звезды

«С кем счёты сводишь?»: в свой день рождения Алёна Шишкова устроила стрельбу

Модели из Тюмени исполнилось 27 лет и отметила она их «в удивительном месте» [фото], [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Нарушала тишину»: Алёна Шишкова отпраздновала день рождения пальбой из оружия. Фото: Инстаграм Алёны Шишковой«Нарушала тишину»: Алёна Шишкова отпраздновала день рождения пальбой из оружия. Фото: Инстаграм Алёны ШишковойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известная тюменская модель Алёна Шишкова стала на год старше – 12 ноября девушке исполнилось 27 лет. Обычно она праздновала день рождения в тёплых краях, но в этом году решила отметить дату «в удивительном месте». На своей страничке в Инстаграме девушка рассказала, что праздник прошёл потрясающе: на природе и вдали от шума.

- Если кто и нарушал тишину, так это только я и совсем немного. Но сегодня мне можно, - написала Алёна и выложила видео, как она стреляет из пистолета посреди леса. – Большое спасибо всем за ваши поздравления, тёплые слова и пожелания. Мне безумно приятно все это видеть и читать. Всех целую! А кто не поздравил, для тех видео и моя пуля-дура.

Алёна Шишкова в лесу устроила стрельбу.

Что и говорить: поздравления для Алёны посыпались, как из рога изобилия. Однако некоторые даже в этот день добавили ложку дёгтя в бочку мёда. Одни пользователи давали советы, как правильно держать оружие и куда стрелять, а других интересовало то, куда делась Алиса (дочь Алёны и Тимати, - прим.ред.). Третьи вообще не поняли взаимосвязи между днём рождения и «перестрелкой».

Свой день рождения девушка отметила в лесу. Фото: Инстаграм Алёны Шишковой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Свой день рождения девушка отметила в лесу. Фото: Инстаграм Алёны ШишковойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Когда стреляешь, не закрывай глаза и держи кисть ровно. Ведь ты – Амазонка.

- Это очень здорово. Но почему вы не праздновали со своей дочерью? Почему всегда вдали от дочери, все праздники? Кукушка!

- Девушка, вы на кого охотиться собрались? С кем счеты сводить? Честно, не нравится новая пассия Тимати. Извините, быстро что-то он размножается.

- С именинами, конечно. Но с оружием… это вы зря. Зачем такой контент нужен на просторах инстаграма? Если вы блогер, это не значит, что можно все буквально выставлять на показ (учитывать надо, что есть и защищённые категории - подростки и дети) Вот просто поясните: зачем? Смысл делать параллель между вашим праздником и стреляющим оружием?? Дичь, - не унимаются подписчики.

- Зачем давать девушке пистолет в руки, даже не объяснив, как его правильно держать? Не хочу негатива. Извините. И конечно поздравляю вас от всей души! – пишут пользователи.

- Пистолет, выстрелы... это смерть. Только дебилкам прикольно. Но чему удивляться...

Впрочем, сама Алёна на эти выпады никак не отреагировала, продолжив праздновать своё 27-летие.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Алёна Шишкова приняла участие в съёмках шоу «Форт Боярд» (программу показали пару недель назад). съёмки выпуска «Форта Боярд» состоялись в июле 2019 года. Перед отъездом во Францию девушка обрезала свои длинные локоны. В команде с Алёной в проекте участвовал бывший участник «Дома-2», певец Олег Майами. Пользователи думали, что у них роман, однако сама Алёна полностью развеяла эти слухи.

А ещё любовный треугольник «Алёна Шишкова – Тимати – Настя Решетова» постоянно находится в центре внимания. Этим летом Алёна опубликовала шокирующее кровавое фото, и пользователи сразу предположили, что она подралась с Решетовой. Позже мама Тимати Симона Юнусова рассказала, как относится и к Алёне, и к Насте. После того, как Настя родила, Алёна высказала отношение к рождению Ратмира. В это же время девушка стала свидетельницей ограбления банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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