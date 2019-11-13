«Тротуар не построят, пока не случится трагедии»: жители тюменских новостроек рассказали о своих проблемах

Жители жилых комплексов «Зеленый мыс» и «Финский залив», которые расположены у Судостроительно-судоремонтного завода, жалуются на то, что их детям приходится ходить в школу буквально под машинами. Дело в том, что здесь нет положенного для пешеходов тротуара, и дети на свой страх и риск идут в учебное заведение, каждый раз боясь попасть под колеса автомобиля.

Обращение в региональный штаб Общероссийского народного фронта написала одна из родительниц, которая переживает за судьбу своего ребенка. Члены ОНФ решили воочию увидеть сложившуюся ситуацию. К ним вышли около десятка местных жителей, которые подтвердили: ходить по дороге действительно небезопасно. Правда, по словам тюменцев, можно пройти опасный участок через лес, но там, естественно, нет освещения.

Члены ОНФ "под машинами" выслушивали жалобы тюменцев.Фото: Вадим Бегун

– Я писала запрос в ГИБДД, однако там мне ответили, якобы жертв ДТП на этом участке нет, поэтому и мер пока предприниматься не будет, – рассказывает одна из местных жительниц. – Сейчас уже выпал снег, который никто не чистит, и идти по обочине стало еще опасней. К тому же, на ближайшем перекрестке нет ни светофора, ни пешеходного перехода. Так что риск быть сбитым автомобилем только увеличивается.

По этой дороге каждый день ходят мысовчане.Фото: Вадим Бегун

Это не единственная беда, с которой столкнулись жители новостроек. Дело в том, что по лесу часто гуляют бродячие собаки, и уже несколько раз агрессивные животные пытались накинуться на человека. Что с ними делать, не знает никто. Служба отлова, проведя необходимые процедуры с безнадзорной собакой, снова отпускает ее на улицу.

На опасном перекрестке нет ни светофора, ни пешеходные переходов.Фото: Вадим Бегун

Члены ОНФ, выслушав жалобы мысовчан, порекомендовали им сделать запросы чиновникам. После их ответов станет ясно, как действовать дальше. Они же со своей стороны поспособствуют в скором решении проблем.