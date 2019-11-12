Александр Спивак оценил профилактическую работу с семьями в Тюменской области

В Тюменском технопарке на прошлой неделе обсудили лучшие практики регионов в организации и координации индивидуальной профилактической работы с родителями и иными лицами, нарушающими права и законные интересы несовершеннолетних. Первые итоги подвёл модератор одной из площадок VI Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Как отметил председатель правления Фонда «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения» и член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александр Спивак, большинство родителей XXI века не знает, как взаимодействовать со своим ребенком.

- Профилактика актуальна всегда, и это - многосложная работа. На примере медицины мы понимаем, что ей нужно заниматься не в том случае, когда мы уже больны, а тогда, когда есть некоторые факторы возможного риска заболеть. В сфере защиты и поддержки семьи и детей то же самое, - отметил Александр Спивак.

Он выразил мнение, что необходима точечная индивидуальная работа, направленная на выявление причин и факторов, которые способствуют негативному развитию событий в конкретной семье.

- Здесь стоит вопрос качества диагностики и организации эффективной помощи. Наказательные меры существуют, но они далеко не всегда эффективны и результативны. Другой уровень профилактики - широковещательная работа: помощь родителям, которые реально задаются вопросами о том, как преодолеть трудности, как воспитывать детей, как преодолевать конфликты.

Александр Спивак подчеркнул, что опыт Тюменской области в этом деле отличается живостью и неформальностью. Работа в регионе проводится не для отчёта и «галочек».