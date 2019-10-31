На полках тюменских магазинов появился однопроцентный кефир с полезными микроэлементами

В Екатеринбург, Омск, Барнаул, в Югру и на Ямал отправляет свою продукцию тюменский молочный завод «Абсолют». Кроме того, продукция поступает в школьные столовые и детские сады Тюмени и Тюменского района. Завод постоянно расширяет линейку товаров здорового питания. К примеру, потребителям очень нравятся молоко и кефир с йодом и селеном, которые запустили в производство в 2018 году, и аналогов этим продуктам в России нет.

Совсем недавно на полках магазинов появилось ещё одно новшество – однопроцентный кефир, в который включены различные полезные микроэлементы.

В школьные столовые поступает витаминизированное молоко в индивидуальной упаковке. Ещё один продукт, который по достоинству оценили тюменские школьники – шоколадное молоко. При переработке используется только натуральное коровье молоко без ГМО и консервантов. Ежесуточно компания перерабатывает около 30-35 тонн полезного сырья.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», за последние несколько лет на заводе было реализовано несколько инвестиционных проектов. По информации департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, введены в эксплуатацию два новых цеха, автоматическая трёхконтурная мойка оборудования и технологических трубопроводов, новое современное оборудование по фасовке молока и кисломолочной продукции, выработки твороженных изделий и сливочного масла. Построены и введены в эксплуатацию здания по приёмке молока и гараж.

Продукция «Абсолюта» получила и высокую экспертную оценку. Она удостоена золота конкурса «Лучшие услуги и товары Тюменской области» и вошла в сотню лучших товаров России.