2019-11-11T12:58:07+03:00
Общество

В Тюменской области реализуется проект по медицинской и психологической реабилитации онкобольных

Тюменский геронтологический центр социальных технологий выиграл президентский грант
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области реализуется проект по медицинской и психологической реабилитации онкобольныхВ Тюменской области реализуется проект по медицинской и психологической реабилитации онкобольных
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Тюменский геронтологический центр социальных технологий «Третий возраст» выиграл президентский грант на реализацию проекта «Курс восстановительной медицины и психологической реабилитации онкобольных и их родственников «Поддержка». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, курс медицинской и психологической реабилитации пройдут около 300 онкобольных тюменцев и их родственников.

Проект стартует 1 ноября 2019 года и продлится до конца 2020 года. В течение 14 месяцев тюменцы, которые перенесли онкозаболевание и прошли радикальное лечение, а также их родственники получат курс реабилитационных услуг, который включает психокоррекционную программу и методику восстановительной медицины, направленные на адаптацию пациентов к новым условиям жизни. Проект ориентирован на потребности женщин после радикального лечения рака молочной железы и пациентов после радикального лечения рака легких в возрасте до 65 лет.

В течение двух недель, ежедневно, для людей будут организованы индивидуальные или групповые встречи со специалистами, которые направлены на восстановление функций организма, повышение независимости и самостоятельности в повседневной жизни. Докторами и психологами проекта предусмотрена реализация трёх аспектов реабилитации – медицинском, физическом и психологическом.

Благодаря курсу восстановительной медицины и психологической реабилитации «Поддержка» онкобольные и их родственники получат возможность вернуться к труду и полноценной жизни, а также полностью избавиться или легче перенести осложнения, сопровождающие лечение онкозаболевания.

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