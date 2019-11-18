Тюменец не поверил, что выиграл дорогой автомобиль, а это оказалось правдой

Тюменец Сергей Аргышев получил главный приз акции «Гран-при тысячелетия», посвященной 10-летнему юбилею программы лояльности «Нам по пути» от сети АЗС «Газпромнефть». К слову, когда ему позвонили и сообщили, что он выиграл автомобиль, даже не поверил. Решил раньше времени не радоваться, ведь такая удача улыбается единицам. Но это оказалось правдой. На сайте акции он увидел свое имя в списке победителей.

- За главным призом не гнался, даже не рассчитывал. Победной оказалась заправка на 30 литров на АЗС под Ялуторовском, куда мы с семьей заехали по дороге к родителям в Курган. Потому на новой машине сразу рванем по счастливому маршруту, покажем родственникам автомобиль. Но больше всего будут прыгать от счастья мои сыновья, - рассказывает Сергей.

Ключи от новой Toyota Camry Сергею вручил руководитель тюменского отделения сети АЗС «Газпромнефть» Антон Крошин.

Федеральная акция была приурочена к 10-летию программы лояльности «Нам по пути» сети АЗС «Газпромнефть». Фото пресс-службы компании

На АЗС сети регулярно проводятся акции с уникальными и полезными призами. Эта акция не стала исключением. Мы высоко ценим, что клиенты приезжают к нам за качественным топливом, вкусным кофе, выпечкой, получают за это бонусные баллы и активно участвуют в розыгрышах. Мы продолжим поддерживать высокий уровень сервиса, чтобы автолюбителям было с нами по пути, – прокомментировал Антон Крошин.

Вручение ключей проходило на АЗС на Рощинском кольце. Недавно эта автозаправочная станция открылась в новом, интерактивном формате. Таких заправок пока несколько в России, они отличаются от обычных АЗС: на здании заправки, стеле и колонках расположены медиа-экраны с полезной информацией. Внутри станции есть мини-маркет и кафе. В теплое время года на территории АЗС будет работать летнее кафе.

Вручение ключей проходило на АЗС на Рощинском кольце, недавно открывшейся в новом формате. Фото пресс-службы компании

СПРАВКА КП

Федеральная акция «Гран-при десятилетия» с еженедельными розыгрышами призов была приурочена к 10-летию программы лояльности «Нам по пути» сети АЗС «Газпромнефть». В призовом фонде было шесть автомобилей Toyota Camry, а также телевизоры, ноутбуки, смартфоны, игровые приставки, квадрокоптеры и другие ценные призы. В программе лояльности участвуют более 13 миллионов человек.