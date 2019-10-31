В Тобольске обсудили меры оказания помощи семьям с детьми, нуждающимся в социальной помощи

Областная стажерская площадка по теме «Оказание помощи семьям с детьми, нуждающимся в социальной помощи, по выходу из трудной жизненной ситуации или социально опасного положения» состоялась на базе тобольского социально-реабилитационного центра. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, специалисты социальной сферы повысили уровень знаний в вопросах оказания помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Участниками мероприятия стали более 80 специалистов учреждений социального обслуживания населения юга Тюменской области. Как отметила директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татьяна Левина, тема – актуальная и значимая. Если семья будет заинтересована в положительном результате, тогда работа специалистов по оказанию своевременной помощи семьям с детьми будет результативной.

- Наша задача – оказать профессиональную помощь родителям, найти ресурсы для решения проблем в семье, - отметила Татьяна Левина.

На площадке обсудили такие вопросы, как применение эффективных социальных технологий в работе и реализация региональных проектов, направленных на оказание помощи семьям с детьми.

Во второй части стажёрской площадки работали четыре секции, организованные специалистами областных базовых социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Тобольска, Ишима, Тюмени и с. Омутинское. Специалисты на практике узнали о способах и приёмах преодоления трудной жизненной ситуации, поиграли в психологические игры и посетили мастер-класс по восстановлению детско-родительских отношений.