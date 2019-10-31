2019-11-09T11:29:49+03:00
Общество

В Тобольске обсудили меры оказания помощи семьям с детьми, нуждающимся в социальной помощи

Мероприятие состоялось на базе социально-реабилитационного центра
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тобольске обсудили меры оказания помощи семьям с детьми, нуждающимся в социальной помощиВ Тобольске обсудили меры оказания помощи семьям с детьми, нуждающимся в социальной помощи
Изменить размер текста:

Областная стажерская площадка по теме «Оказание помощи семьям с детьми, нуждающимся в социальной помощи, по выходу из трудной жизненной ситуации или социально опасного положения» состоялась на базе тобольского социально-реабилитационного центра. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, специалисты социальной сферы повысили уровень знаний в вопросах оказания помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Участниками мероприятия стали более 80 специалистов учреждений социального обслуживания населения юга Тюменской области. Как отметила директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татьяна Левина, тема – актуальная и значимая. Если семья будет заинтересована в положительном результате, тогда работа специалистов по оказанию своевременной помощи семьям с детьми будет результативной.

- Наша задача – оказать профессиональную помощь родителям, найти ресурсы для решения проблем в семье, - отметила Татьяна Левина.

На площадке обсудили такие вопросы, как применение эффективных социальных технологий в работе и реализация региональных проектов, направленных на оказание помощи семьям с детьми.

Во второй части стажёрской площадки работали четыре секции, организованные специалистами областных базовых социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Тобольска, Ишима, Тюмени и с. Омутинское. Специалисты на практике узнали о способах и приёмах преодоления трудной жизненной ситуации, поиграли в психологические игры и посетили мастер-класс по восстановлению детско-родительских отношений.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она уже прощалась с жизнью»: трое школьников спасли от смерти в ледяной воде мать семерых детей
Ваня Бурмистров, Виталя Полосин и Леша Пермяков из поселка Майский просто отправились порыбачить в выходной день, но в экстремальной ситуации не растерялись и спасли жизнь односельчанке
Новости 24
Молодых профессионалов принимают в тюменском Выставочном зале
Быстрее всех в УФО зарплаты растут у тюменцев
В тюменском музее откроется выставка известного российского художника
Тюменские врачи при реабилитации детей используют инновационные методики
В Боровском неизвестные обокрали владельца автомобиля, попавшего в ДТП
В Ялуторовске открывается фестиваль «Декабристские вечера»
Юные тюменские исследователи едут на соревнования в Челябинск
Тюменцев после инсульта реабилитируют в поликлинике при больнице
Утром над Тюменью взошло три солнца
В Тюмени пройдет областное посвящение в первокурсники
В 2020 году в Тюмени планируют трудоустроить больше подростков
Ямал Ири предлагает тюменцам принять участие в конкурсе новогодней открытки
В Тюменской области отмечен рост IT- компаний
Тюменские тхэквондисты на российских соревнованиях завоевали 19 золотых медалей
Погода в Тюмени 9 ноября: солнечно и морозно
Два трупа под окнами, недовольный Варламов и утренние пробки: публикуем главные новости Тюмени 8 ноября 2019
В Тюмени вспыхнул газ из поврежденного в ходе земляных работ трубопровода
Автопарк тюменского ГИБДД пополнится новыми машинами
Опасно для жизни: тюменский теплоход с нарушениями возил туристов по Туре
Под Тюменью до четырех полос расширили восьмикилометровый участок трассы
Второй случай за день: из тюменского «муравейника» выпал мужчина
Почти 20 миллионов рублей «вынесли» из тюменского банка мошенники
Труп женщины найден под окнами тюменской многоэтажки
Тюменцам предложили перенастроить каналы из-за перехода на «цифру»
Самолет, беспилотник и 65 человек: блуждающего в лесу тюменца искали несколько дней
В Тюмени стартовала промо-группа проекта «Советник губернатора»
На улице Пермякова в Тюмени сбили женщину