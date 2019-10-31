Достижения Тюменской области представят в проекте «Время Крыма»

Достижения, символизирующие Тюменскую область, будут представлены в проекте «Время Крыма», посвящённого пятой годовщине общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, проект призван привлечь к участию мастеров художественного металла всей России и имеет федеральное культурное, общественное и информационное значение.

Творческая тема проекта – создание одноимённого арт-объекта, который представляет собой солнечные часы. Эта художественная композиция из металла будет иметь вид стилизованной карты России, состоящей из сегментов-регионов. Открытие проекта пройдёт в День народного единства 4 ноября. Для подготовительных работ и торжественного открытия в Крым со всей России приехали мастера художественного металла, в т.ч. представитель Тюменской области – кузнец Андрей Соловьёв.

Инициаторами проекта выступили межрегиональная общественная организация развития художественного творчества «Творческий союз кузнецов» и некоммерческое партнёрство «Гильдия кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона» при поддержке совета министров Республики Крым, Министерства промышленности и торговли РФ.