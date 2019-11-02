2019-11-02T16:38:29+03:00
Общество

В Тюменском районе открылся путь к добру и пониманию

Районный фестиваль-конкурс состоялся в селе Успенка
Светлана БОРИСОВА
Поделиться:
Фото: https://rayon72.ruФото: https://rayon72.ru
Изменить размер текста:

Районный фестиваль-конкурс творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Добру и пониманию путь открыт» состоялся в Доме культуры села Успенка. Для территории, как отметил глава Успенского муниципального образования Михаил Капустин, проведение фестиваля – добрая традиция.

– Этот праздник проводится в стенах Успенского Дома культуры с 2013 года, и мы планируем и в дальнейшем принимать участников фестиваля, - заверил Михаил Александрович.

Радушную атмосферу праздника оценили начальник управления образования района Ольга Буторина, председатель районной Думы Валентин Клименко и председатель районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Татьяна Дедукова. Они выразили признательность участникам конкурса за веру в себя, стремление развивать свои способности и делиться творчеством.

Всего участие в фестивале приняли 80 жителей Тюменского района – представителей 21 муниципального образования - в номинациях «Вокал», «Художественное слово» и «Декоративно-прикладное творчество».

По итогам выступлений среди вокалистов первое место присуждено Эльзе Фоминой, второе – Анне Санниковой, третье – Валие Курмановой. Среди чтецов лучшими признаны Наталья Москвина, Мария Аржиловская и Нина Веркулеева. Приз зрительских симпатий получил Борис Брисанов, покоривший зрителей и членов жюри песней «Облепиха». За волю к победе отмечен ембаевец Камиль Ахтямов.

Богатой получилась выставка работ, созданных руками участников фестиваля. В число лучших умельцев вошли Ирина Ямщикова, Галина Гусельникова, Марина Сальникова (1 место), Любовь Замятина, Галина Вязмина, Галина Лисина (2 место), Зоя Шарапова, Ралия Рахманова, Екатерина Журавлева и Надежда Фоменко (3 место).

В день проведения фестиваля участники смогли попробовать себя в новых творческих техниках в рамках организованных мастер-классов. Занятия показали – таланту и возможностям творческих людей нет предела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я почти похитила ребенка!»: корреспондент «КП» проверила, насколько безопасны садики Новосибирска
После трагедии в Нарьян-Маре родительские чаты не умолкают. Мамы переживают, что на территорию садика может проникнуть любой псих. Отчасти это оказалось правдой [эксперимент «КП»]
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Новости 24
В Тюмени на Салаирском тракте перевернулась маршрутка с 18 пассажирами
Где и как узнать о мерах социальной поддержки в Тюменской области
Посадившим деревья тюменским школьникам осталось построить дом и родить сына
В Тобольске пятый день ищут дедушку, одетого во всё синее
«Труповозка» с торчащими ногами, разъезжавшая в Тюмени в Хэллоуин, заинтересовала полицию
Команда КВН «Наполеон Динамит» не в обиде на Галустяна за «тройку» в полуфинале
Кольца Сатурна, Юпитер и Луну с кратерами и морями увидела тысяча тюменцев
Для тюменских мам и пап прошёл марафон открытых консультаций
В Ишиме откроется этнографический музей Ивана-Дурака
В Тюмени на Пермякова полностью выгорела квартира
Опубликовано видео с места авиационного инцидента в Рощино
В Тюменском районе откроются три новых фельдшерско-акушерских пункта
Через три года в здании круглой бани в Тюмени появится планетарий
Фотографии Иосифа Шустера радуют тюменцев на новой выставке