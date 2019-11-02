В Тюменском районе открылся путь к добру и пониманию

Районный фестиваль-конкурс творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Добру и пониманию путь открыт» состоялся в Доме культуры села Успенка. Для территории, как отметил глава Успенского муниципального образования Михаил Капустин, проведение фестиваля – добрая традиция.

– Этот праздник проводится в стенах Успенского Дома культуры с 2013 года, и мы планируем и в дальнейшем принимать участников фестиваля, - заверил Михаил Александрович.

Радушную атмосферу праздника оценили начальник управления образования района Ольга Буторина, председатель районной Думы Валентин Клименко и председатель районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Татьяна Дедукова. Они выразили признательность участникам конкурса за веру в себя, стремление развивать свои способности и делиться творчеством.

Всего участие в фестивале приняли 80 жителей Тюменского района – представителей 21 муниципального образования - в номинациях «Вокал», «Художественное слово» и «Декоративно-прикладное творчество».

По итогам выступлений среди вокалистов первое место присуждено Эльзе Фоминой, второе – Анне Санниковой, третье – Валие Курмановой. Среди чтецов лучшими признаны Наталья Москвина, Мария Аржиловская и Нина Веркулеева. Приз зрительских симпатий получил Борис Брисанов, покоривший зрителей и членов жюри песней «Облепиха». За волю к победе отмечен ембаевец Камиль Ахтямов.

Богатой получилась выставка работ, созданных руками участников фестиваля. В число лучших умельцев вошли Ирина Ямщикова, Галина Гусельникова, Марина Сальникова (1 место), Любовь Замятина, Галина Вязмина, Галина Лисина (2 место), Зоя Шарапова, Ралия Рахманова, Екатерина Журавлева и Надежда Фоменко (3 место).

В день проведения фестиваля участники смогли попробовать себя в новых творческих техниках в рамках организованных мастер-классов. Занятия показали – таланту и возможностям творческих людей нет предела.