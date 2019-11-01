2019-11-01T18:57:42+03:00
Происшествия

Причиной экстренной посадки самолёта в Тюмени стало попадание птицы в двигатель

По предварительным данным, никто не пострадал [фото], [видео]
Алексей КОСЕНЧУККира Санникова
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Причиной экстренной посадки самолёта в Тюмени стало попадание птицы в двигательПричиной экстренной посадки самолёта в Тюмени стало попадание птицы в двигательФото: Кира Санникова
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Самолёт авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс «Тюмень – Санкт-Петербург» успешно приземлился в тюменском аэропорту «Рощино». На борту воздушного судна находилось 80 пассажира, в том числе двое детей, и четыре члена экипажа. По предварительным данным, в двигатель самолёта попала птица, поэтому командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Пока самолёт кружил над Тюменью, Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начал доследственную проверку. По факту ЧП будет принято процессуальное решение, а пока следователи работают на месте происшествия.

Тем временем, ямальские СМИ сообщают, что причиной возвращения самолёта в Тюмень стал отказ левого двигателя.

- Командир экипажа почувствовал удар, после чего произошел помпаж турбины. Командир принял решение выработать горючее и сесть в аэропорту отправления, - сообщает издание «Север-Пресс».

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия съехались спецслужбы. Наш корреспондент, который сейчас находится в аэропорту «Рощино», сообщает, что проехало, как минимум, 7 пожарных машин и 6 карет скорой помощи. На улицах очень много спецтехники МЧС.

Спецтехника едет в аэропорт Рощино Фото: Кира Санникова

Спецтехника едет в аэропорт РощиноФото: Кира Санникова

Родственники, прознавшие про ЧП, ждут своих родных и близких в аэропорту уже с цветами.

Родственники пассажиров ждали родных и близких с цветами Фото: Кира Санникова

Родственники пассажиров ждали родных и близких с цветамиФото: Кира Санникова

Однако сами пассажиры признаются: им никто и ничего не говорил о проблемах с двигателем самолёта.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что самолёт авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс «Тюмень – Санкт-Петербург» кружит над Тюменью и вырабатывает топливо. Воздушное судно вылетело из аэропорта ровно в 19 часов местного времени (в 17 часов мск). Однако по каким-то причинам через несколько минут самолёту пришлось вырабатывать топливо и возвращаться в аэропорт вылета.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что на место ЧП направлено 6 бригад скорой помощи и 2 бригады Центра медицина катастроф Областной клинической больницы №1.

ЧП в Тюмени: спецслужбы едут в аэропорт Рощино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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