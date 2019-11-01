«Народный участковый – 2019»: Дмитрий Колосов из Тюменской области ждёт ваших голосов

Третий и заключительный этап конкурса «Народный участковый – 2019» стартовал сегодня, 1 ноября. В 2019 году Тюменскую область на федеральном уровне представляет 26-летний лейтенант полиции, участковый уполномоченный ОМВД России по Уватскому району Дмитрий Колосов. Во втором этапе молодой полицейский обошёл конкурентов из Тюмени и Заводоуковска и выбился в лидеры с результатом в 598 голосов от интернет-пользователей.

Теперь Дмитрий участвует в третьем этапе, поэтому ему очень нужны ваши голоса. Чтобы поддержать земляка, перейдите по ссылке, найдите в списке Дмитрия Колосова (нужно прогрузить список нажав на «Загрузить ещё») и поставьте лайк (сердечко) на его фотографии.

Для того, чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться на сайте «Комсомольской правде». В левом верхнем углу на главной странице зайдите в «Меню сайта» (три белых полоски в синем квадратике). При нажатии откроется диалоговое окно «Вход на сайт». Щёлкните на клавишу «Авторизоваться через социальные сети»: через Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» или Google. Выберите нужную соцсеть и голосуйте!

Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции - 17 ноября.

Кстати, чтобы побольше узнать о представителе из Тюменской области, можете почитать наш предыдущий материал. Дима рассказывал, как и почему он стал полицейским, какие события из его профессиональной деятельности ему больше всему запомнились и сколько преступлений он раскрыл.