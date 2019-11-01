2019-11-01T13:35:03+03:00
Звезды

В Тюмени стартовала театральная революция

За пять дней зрители увидят 22 спектакля от коллективов из 11 стран мира
Мария Васильева
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В этом году фестиваль проходит в седьмой разВ этом году фестиваль проходит в седьмой разФото: Кира Санникова
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Символичным митингом у здания театрального центра «Космос» в Тюмени дали старт Всемирному фестивалю молодежных театров «Театральной революции». В этом году он проходит уже в седьмой раз. За 5 дней зрители увидят 22 спектакля от коллективов из 11 стран: Малайзии, Венгрии, Германии, Чехии, Греции и других.

Всего в фестивале примут участие 21 молодежный театр со всего мира: 10 иностранных и 11 российских. Жители и гости Тюменской области увидят постановки в разных жанрах: драма, театр танца, спектакли для детей, пантомима.

В фестивале участвуют коллективы из 11 стран мира Фото: Кира Санникова

В фестивале участвуют коллективы из 11 стран мираФото: Кира Санникова

- Идея фестиваля родилась в далеком 2007 году. Инициатором была Любовь Лешукова. Именно благодаря ее способности и таланту «Театральная революция» выросла в то, что мы сейчас видим, - отметила директор театра «Мимикрия», режиссер офф-программы фестиваля Полина Захарова.

Она добавила, что одним из важных моментов за время проведения фестиваля стало тесное взаимодействие с Кабинетом любительских театров Союза театральных деятелей РФ. Благодаря этому сотрудничеству все больше театров присоединяются проекту.

Полина Захарова напомнила участникам фестиваля о том, кому принадлежит идея его создания (На фото в центре). Фото: Кира Санникова

Полина Захарова напомнила участникам фестиваля о том, кому принадлежит идея его создания (На фото в центре).Фото: Кира Санникова

- В числе участников седьмого фестиваля 20 театров со всего мира для Тюмени – это потрясающий рост. Это настоящий праздник, - подчеркнула Полина Захарова.

В свою очередь педагог ГИТИС, вице-президент Российского центра АИТА, президент Ассоциации студенческих театров России (АСТр) Михаил Чумаченко добавил, что фестиваль позволяет ощутить, как развивается молодежный театр не только в России, но и во всем мире.

- Есть ощущение, что любительский театр стал исчезать. И такого рода мероприятия дают возможность увидеть, так ли это на самом деле. Увидеть интересные идея и творческие замыслы, - сказал Михаил Чумаченко.

Михаил Чумаченко считает, что фестиваль позволяет ощутить, как развивается молодежный театр (на фото слева). Фото: Кира Санникова

Михаил Чумаченко считает, что фестиваль позволяет ощутить, как развивается молодежный театр (на фото слева).Фото: Кира Санникова

Его мнение разделил и наблюдатель фестиваля, экс-президент Международной Ассоциации любительских театров (АИТА) Альфред Мешнигг. Он подчеркнул, что участники фестивали в своих постановках показывают свою культуру и театры становятся отражением времени.

Показы спектаклей «Театральной революции» пройдут на четырех сценах города. Для тех, кто не может увидеть постановки вживую, будут организованы онлайн-трансляции показов. Помимо этого, все желающие смогут стать участниками мастер-классов и творческих встреч с актерами и режиссерами.

Символичный митинг у здания театрального центра «Космос» в честь открытия фестиваля Фото: Кира Санникова

Символичный митинг у здания театрального центра «Космос» в честь открытия фестиваляФото: Кира Санникова

В рамках фестиваля также впервые в Тюмени пройдет программа «Эхо Любимовки». Она подразумевает под собой открытую читку пьес, названных лучшими на одноименном фестивале молодой драматургии. Со сцены прозвучат три работы: Натальи Зайцевой «Про грибы», Марты Райцес «Dead Мороз» и Елены Нестериной «Отец ЧБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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