Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 2 и 3 ноября 2019

В первые ноябрьские выходные для тюменцев пройдёт немало интересных мероприятий, куда можно сходить всей семьёй. Можно, конечно, прогуляться по заснеженным улочкам (а снега-то навалило дай Боже!) или сходить в гости, а можно и окультуриться. Для того, чтобы вам сделать правильный выбор, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные.

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ

Большой этнографический диктант

Большой этнографический диктант

В Тюменской области, как и во всей России, 1 ноября в 11 часов по местному времени состоится международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня народного единства, состоится уже в четвёртый раз.

В нашем регионе диктант пройдёт на 44 площадках. Написать его можно будет в колледжах и техникумах региона, Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59), Тюменском государственном университете (Институт социально-гуманитарных наук, ул. Республики, 9, ауд. 401) и т.д. Подробности о мероприятии вы можете почитать здесь.

«Проклятье ночи»

Автобусная экскурсия. Фото: VisitTyumen

Автобусная театрализованная экскурсия «Хроники Сибири: проклятье ночи» состоится сегодня в 21 час. Хотя ночь Хэллоуина была накануне, черти, ведьмы и вся остальная нечисть до сих пор летает по городу… Организаторы обещают, что в эту ночь на экскурсии откроются врата в потусторонний мир. Гостей ожидает встреча лицом к лицу с призраками прошлого, душами, которые не обрели покой, и самые реальные истории из жизни города, после которых вам будет не до сна…

Стоимость: 1100 рублей, подробности и бронирование билетов по телефону: +7(982)772-04-38.

«Театральная революция»

Театральная революция

Всемирный фестиваль молодёжных театров «Театральная революция» состоится в Тюмени с 1 по 5 ноября. В течение пяти дней на сцене выступят 22 коллектива из 11 стран мира: Египта, Греции, Чехии, Германии, Венгрии и Малайзии. Жители и гости региона смогут увидеть спектакли в жанрах: драма, театр танца, детский спектакль и пантомима. Показы пройдут на четырёх городских сценах.

Для тех, кто не сможет посетить «Театральную революцию», будет работать онлайн-трансляция. Также в программе: мастер-классы, творческие встречи с актёрами и режиссёрами, серия открытых читок «Эхо Любимовки» и обучение в школах драматургии, театральной журналистики и кино, которое проведут федеральные театральные эксперты. Тюменцы смогут увидеть экспериментальные постановки на сценах МТЦ «Космос», Театра кукол, Тюменского колледжа искусств и Драматического театра.

Мероприятие действительно масштабное, на него даже обратил внимание губернатор Александр Моор.

Стоимость: на каждый спектакль – своя. Узнавайте на сайте МТЦ «Космос».

«Димитриевская суббота»

Димитриевская суббота. Фото: VisitTyumen

На сцене XXV молодёжного военно-патриотического фестиваля «Димитриевская суббота», который стартовал 31 октября, выступят вокалисты из России и стран ближнего зарубежья. Во Дворце творчества и спорта «Пионер» на одной сцене впервые в своей истории выступят таланты со всех уголков страны. В течение трёх дней на фестивале будут исполнять песни о любви к Родине, о мире и войне, о патриотизме и о многом другом.

Конкурс пройдет по номинациям: «Исполнители песен», «Авторы-исполнители», «Вокальные группы», «Вокально-инструментальные ансамбли».

Стоимость: бесплатно, подробности и пригласительные по телефону: 22-06-33.

«Kinematic Shorts'19»

В «Fabric Bar» (ул. Молодёжная, 74/4, 2 этаж) второй день подряд показывают короткометражные фильмы и анимацию из программы Международного фестиваля Kinematic Shorts. Фильмы отбирались на главных международных фестивалях короткометражного кино. Проект вырос из формата короткометражного альманаха в фестиваль, который продолжает представлять новинки из мира короткометражек для российского зрителя. Все фильмы демонстрируются впервые в России.

Стоимость: 250-350 рублей, подробности по телефону: 8-922-042-00-26.

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ

Спортивная «Мафия»

Игра в мафию. Фото: VisitTyumen

Все знают о ролевой игре «Мафия», которая моделируют борьбу информированных друг о друге членов организованного меньшинства с неорганизованным большинством. Так вот, она пройдёт в тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 17 часов. По сюжету игры жители города обессилили от разгула мафии. Они решают пересажать в тюрьму всех мафиози для единого. В ответ мафия объявляет войну мирным жителям и решает их уничтожить. Организаторы обещают весёлую компанию и дружественную атмосферу, несмотря на детективный жанр игры.

Стоимость: 450 рублей, подробности по телефону: 46-84-09. Возрастные ограничения: 18+

Спектакль «Со-существование»

Спектакль "Со-Существование". Фото: VisitTyumen

В Тюменском Большом Драматическом театре (ул. Республики, 129) в 13 часов состоится показ спектакля «Со-существование» от немецкого театра Ensemble Multiplex. Постановка рассказывает об одновременных противоположных воспоминаниях и переживаниях. Организаторы так говорят о спектакле: «В перформативном коллаже о личных жизненных путях и переломных моментах ансамбль Multiplex высказывается на тему разрушения и диалога между внутренними и внешними противоречиями».

Стоимость: 350 рублей, возрастное ограничение 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ

Сделай слайм

Мастер-класс по изготовлению слайма. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 14 часов состоится мастер-класс по изготовлению слайма – игрушки-лизуна, впервые выпущенной компанией Mattel в 1976 году. Этот слайм состоит из желеобразного материала, который обладает свойствами неньютоновской жидкости. Игрушка – отличный антистресс и прекрасный подарок. Большое количество вариантов слайма и его украшения не ограничены, нужно только разбудить своё воображение. Детишки будут рады сделать слайм разных цветов и запахов своими руками.

Стоимость: 450 рублей, подробности и запись по телефону: 46-84-09. Возрастное ограничение: 4+.

Концерт Андрея Константинова и Jazz Street Trio

Концерт Андрея Константинова. Фото: VisitTyumen

В «Fabric Bar» (ул. Молодёжная, 74/4) в 19 часов состоится концерт саксофониста, композитора, аранжировщика Андрея Константинова, который выступит вместе с коллективом Jazz Street Trio. По версии BigSky Андрей – лучший джазовый инструменталист России 2016 года, поэтому его виртуозную игру стоит услышать!

Стоимость: 300 рублей (400 рублей в день концерта), подробности по телефону: +7-922-042-00-26.

Мастер-класс по изготовлению букета-жезла

Мастер-класс по созданию букета-жезла. Фото: VisitTyumen

В ателье цветов «Флора» (ул. Республики, 159а) в 12 часов состоится мастер-класс по созданию необычного букета-жезла. Это прямой букет, а в вертикальной плоскости – удлинённый. Флорист отеля Vostok поможет вам создать такую красоту, которая символизирует уверенность в себе и целеустремлённость. Букет-жезл подходит независимым женщинам и влиятельным мужчинам.

Стоимость: 500 рублей, подробности и запись по телефону: 617-150.

«Ночь искусств – 2019»

Ночь искусств

Самое главное событие воскресенья – «Ночь искусств – 2019». Концертные залы, библиотеки, театры и музеи проведут массу интересных тематических мероприятий, в том числе: творческие вечера, квесты, концерты, мастер-классы и лекции. Мы уже рассказывали, какие мероприятие пройдут в Тюмени, а какие – в Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске.