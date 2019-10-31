"Хотите голливудскую улыбку?": тюменцам рассказали, какие виниры лучше всего ставить

Хотите голливудскую улыбку с ровными и белоснежными зубами без ношения брекетов и отбеливания? Тогда сегодняшнее интервью – для вас.

Речь пойдет о винирах. Разобраться в том, какие виниры лучше и в каких случаях категорических запрещено их накладывать, нам поможет стоматолог-терапевт-ортопед семейной стоматологии «Доктор Альбус» Илькин Мамишов.

Стоматолог-терапевт-ортопед семейной стоматологии «Доктор Альбус» Илькин Мамишов. Фото - семейная стоматология «Доктор Альбус».

– Илькин Шарафатович, расскажите, что такое виниры, как они выглядят, из чего изготавливаются и для чего необходимы?

– Винир – это микропротез, покрывающий вестибулярную (переднюю) часть и обе апроксимальные (боковые) поверхности зуба, а при необходимости также режущий край. Он восстанавливает анатомическую форму и цвет зуба, позволяя ему гармонично «войти» в зубной ряд.

Виниры используют преимущественно для передней группы зубов, так называемой зоны улыбки, с целью восстановления эстетики зубных рядов и лица. Делают их из керамики, композитного материала, циркония или пластмассы.

– Расскажите об отличиях каждого вида, чтобы помочь читателю определиться с выбором при необходимости.

– Керамические виниры изготавливают из специального медицинского фарфора или светопроницаемой керамики. Толщина таких виниров – до полмиллиметра, а по внешнему виду они идентичны зубной эмали. К сожалению, их главный минус – прочность, по этому параметру они уступают стеклокерамике.

Композитные виниры делают из пломбировочного материала прямо в кабинете стоматолога, за одно посещение. Но они менее эстетичные и недостаточно прочные. Такие виниры впитывают красители из пищи, так что через несколько лет их потребуется заменить.

В качестве еще более прочного материала для микропротезов был предложен цирконий, который активно использовался в ювелирном ремесле. Каркас таких пластин производят из диоксида циркония на специальных станках, а затем покрывают фарфоровой массой. Преимущества циркония – его прочность и высокая биосовместимость. Минусы – эстетически он уступает керамике и стеклокерамике, к тому же зуб приходится обтачивать больше.

И, наконец, стеклокерамика, о которой я уже упоминал. Такие накладки производятся из прессованной лейцитной стеклокерамики по специальной системе IPS Empress, позволяющей не использовать металл. Эти пластины заметно отличаются эстетическими и функциональными качествами, а перед установкой требуется незначительная обточка зубов – всего на 0,2 мм. Но помните, что при выборе материала стоит прислушаться к рекомендациям вашего доктора.

Композитные виниры делают из пломбировочного материала. Фото - семейная стоматология «Доктор Альбус».

– Как пациенту понять, какой материал подходит именно ему?

– Для начала необходимо пройти диагностическое обследование у своего стоматолога, после чего доктор расскажет об основных показаниях и противопоказаниях к винирам, а также предложит материалы, которые подходят именно вам. Например, композитные виниры можно использовать при реставрации одного или двух зубов, они изготавливаются из пломбировочного материала. Плюсы композитных виниров – невысокая стоимость и экономия времени. Минусы – необходимость серьезного ухода и регулярной замены. При более масштабном изменении улыбки и для достижения максимального эстетического эффекта рекомендуется использовать пластинки из керамики.

– Правильно понимаю, что виниры можно ставить всем? Это ведь не такое серьезное вмешательство, как, например, имплантация зуба…

– К сожалению, не всем. Виниры не показаны пациентам с патологией прикуса, бруксизмом, так как это может привезти к быстрому износу конструкции. Также они не рекомендованы детям и пациентам с низким уровнем гигиены полости рта, так как за винирами необходим тщательный уход, и пациентам с вредными привычками (семечки, перекусывание нити и прочее). Последние противопоказания, конечно, условные, но все же важны, так как при наличии вредных привычек и неудовлетворительной гигиене полости рта срок службы конструкции уменьшается.

Виниры не показаны пациентам с патологией прикуса. Фото - семейная стоматология «Доктор Альбус».

– Каковы показания к установке виниров?

– В первую очередь дефекты и аномалии формы зуба, промежутки между зубами, аномалии положения зуба. Также показанием является пигментация эмали, изменение цвета зуба.

– Как происходит установка винира?

– Процесс начинается с подготовки зуба. Сначала – обточка верхней поверхности зуба для фиксации винира. В зависимости от особенностей формы и расположения препарируемого зуба может производиться легкая поверхностная или углубленная обточка.

Следующий этап – моделирование. Может использоваться традиционный метод, когда снимаются оттиски и отливаются модели будущих виниров. Но сегодня существует и альтернативный, наиболее точный и быстрый способ – компьютерное моделирование. Оно выполняется с помощью специального сканера и позволяет учитывать даже самые минимальные особенности поверхности зуба. Файл с изображением становится основой для последующего изготовления виниров.

После изготовления накладки следует заключительный этап – фиксация, процедура достаточно быстрая и абсолютно безболезненная. Длительность установки одной накладки – 30–40 минут. Фиксация происходит с полной изоляцией с помощью коффердама.

– За винирами предусмотрен специальный уход?

– Такой же, как за своими зубами: используем зубные щётки, ополаскиватели, ирригатор, зубную нить. Каждые полгода проводим профессиональную гигиену полости рта и профилактический осмотр у стоматолога-терапевта. Также стоит воздержаться от вредных привычек: не грызть семечки, не откусывать орехи.