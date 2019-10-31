2019-10-31T07:31:46+03:00
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«Ночь искусств – 2019» в Тюмени: куда сходить и что посмотреть

Ежегодная Всероссийская акция пройдёт в рамках национального проекта «Культура»
Алексей КОСЕНЧУК
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«Ночь искусств – 2019» в Тюмени: куда сходить и что посмотреть«Ночь искусств – 2019» в Тюмени: куда сходить и что посмотреть
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В Тюменской области 3 ноября в седьмой раз состоится Ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств – 2019», которая пройдёт в рамках национального проекта «Культура».

Концертные залы, библиотеки, театры и музеи проведут массу интересных тематических мероприятий, в том числе: творческие вечера, квесты, концерты, мастер-классы и лекции. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, с каждым годом число участников акции по всей стране увеличивается с каждым годом. Организаторы ждут, что тюменцы тоже не будут отставать и отправятся «окультуриваться» всей семьёй. Чтобы вы не пропустили что-то важное, публикуем подробную афишу акции «Ночь искусств – 2019» в Тюмени.

Впервые в регионе во всех учреждениях «Тюменского музейно-просветительского объединения» пройдёт «Ночь искусств для детей», которая стартует в 16 часов. В «Доме Машарова» маленькие тюменцы смогут перевоплотиться в настоящих исследователей, поучаствовав в квесте «Маленький бытописатель». В Музее «Городская дума» будет работать интерактивная площадка «Ледниковый период», а в Археологическом музее-заповедник на озере Андреевском для участников состоится театрализованное представление с «Заповедной Ноткой». Вместе с детьми она будет учиться «сочинять музыку», извлекая звуки из подручных материалов и звуков леса.

Взрослые тоже найдут чем заняться. В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в 18 часов стартует насыщенная программа, которая включает в себя выставки и мастер классы. В 21 час стартует мастер-класс по актёрскому мастерству от режиссёра, художественного руководителя коллектива «Джаст Съюзи» Сюзанны Ивановой, в 23 часа – танцевальные мастер-классы по зажигательной сальсе и бачате. Авторские мастер-классы по технике горельефа и миниатюрной росписи будут работать с 18 часов до 23.30 часов.

В Историческом парке «Россия – Моя история» пройдёт выставка «Стрит-арт Тюмени», где горожане и гости города, с помощью технологий виртуальной реальности, увидят работы художников, которые украшают современный образ Тюмени. Также в парке состоится презентация успешных добровольческих проектов. Все желающие смогут последовать примеру и стать добровольцем, вступив в опорный центр «Волонтёры культуры», созданный в рамках нацпроекта «Культура». Программа пройдёт с 18 до 00 часов.

В Археологическом музее-заповеднике тюменцы смогут перенестись из современности в мир древних культур. Для гостей пройдут множество экскурсий, а в 16.30 пройдёт мастер-класс «Средневековый полонез» - массовый экспресс-урок с элементами старинной танцевальной культуры.

В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева гостей порадуют традиционными обзорными экскурсиями. С 14 до 19 часов участники познакомятся с современным пространством, ресурсами библиотеки и различными тематическими выставками. В это же время пройдут показы фильма «Сибириада», творческая площадка «Свободный микрофон» и литературный пленэр по произведению П. П. Ершова «Конек - Горбунок».

Во Дворце культуры «Нефтяник» в 21 час состоится литературно-музыкальная композиция «Чудо обыкновения», посвящённая творчеству Марка Захарова.

Тюменский театр кукол из-за насыщенного гастрольного графика присоединится к акции на следующий день, 4 ноября в 16 часов. Сначала пройдёт торжественное открытие акции, а затем стартуют: показ выставки иллюстрации Ксении Наумчик «Волшебный мир театра», театральный квест «Тайна закулисья» и мастер-классы по изготовлению украшений. Познавательный интерактивный проект «От эскиза до воплощения» подарит тюменцам возможность увидеть этапы создания театральной куклы – от замысла до готового сценического образа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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