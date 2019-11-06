Понедельник, среда, пятница: тюменцы назвали дни отдыха при переходе на четырехдневку

Почти половина тюменцев не верят, что в ближайшие годы четырехдневная рабочая неделя станет реальностью. Удивляться нечему: скорый переход на такой график ждут всего 27 процентов россиян.

Мнение работников

Вообще 80 процентов жителей Тюменской области за то, чтобы работать по четыре дня в неделю. Однако есть одно существенное условие: заработная плата должна сохраниться. Что интересно, 15 процентов согласны на четырехдневку в любом случае. Но есть и те, кто в принципе не желает переходить на такой график – их всего девять процентов. В основном эту инициативу поддерживают представители IT-сферы и маркетинга.

Как и следовало ожидать, почти треть владельцев компаний пугает идея. К ним присоединяются и топ-менеджеры (12 процентов). Почти половина опрошенных тюменцев заявили, что ради сокращения рабочей недели готовы трудиться интенсивней. Еще 30 процентов и вовсе отметили, что тогда не будут возражать против увеличения продолжительности рабочего дня. 18 процентов ради четырехдневки даже согласны забыть про обед.

– По мнению 58 процентов жителей Тюменской области, наиболее предпочтительный день недели для еще одного выходного – пятница. 16 процентов высказались за то, чтобы сделать выходным понедельник, 26 – среду. Как правило, чем выше должность, тем чаще человек выступает за то, чтобы сделать выходным понедельник, – рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал, которая проводила опрос среди тюменцев.

Для 69 процентов опрошенных жителей региона основным плюсом перехода на четырехдневную рабочую неделю является возможность больше времени проводить с семьей и друзьями. 53 процента в освободившийся день займутся домашними делами, 25 - будут просто отдыхать. 12 процентов опрошенных считают, что в это время можно подработать на стороне.

Интересно, что 10 процентов тюменцев вообще не видят никаких плюсов в переходе на четырехдневную рабочую неделю. Подавляющее большинство (74 процента) считают, что им сразу срежут зарплату, 40 процентов опасаются увеличения рабочего дня, еще 24 – сокращения отпуска, и 12 – увеличения стресса.

Мнение работодателей

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие один-два года рассматривают лишь 13 процентов опрошенных региональных работодателей. В долгосрочной перспективе подобное изменение графика видят всего 10 процентов представителей регионов.

Кстати, 15 процентов компаний считают переход на новый график целесообразным, еще 9 согласны, но с условием снижения заработных плат своим сотрудникам. Есть и те, кто уже задумывался над нововведением – их всего 8 процентов (все они отказались от этой затеи). Почти половина работодателей однозначно уверены, что четырехдневка не имеет смысла.

– О массовом стремлении людей к четырехдневной рабочей неделе говорить не стоит. Более того, зачастую работодателям платить сотруднику выгоднее, чем модернизировать производство или автоматизировать процессы, – считает Анна Осипова. Женщина утверждает, что в отдаленной перспективе, через пару десятков лет, плавный переход к четырехдневной рабочей неделе вполне реален.