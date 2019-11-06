Райффайзенбанк выяснил, в каких регионах проще всего купить квартиру

Райффайзенбанк выяснил, в каких российских городах проще всего купить жилье. Аналитики банка проанализировали данные о средней заработной плате, цене жилья, ежемесячных платежах и среднем сроке возврата ипотечного кредита. Самая выгодная ситуация сложилась на Урале, а сложнее всего купить квартиру на Северо-Западе, где цена квадратного метра значительно выше средней зарплаты, а за ипотеку можно отдать более 60% ежемесячного дохода.

Рейтинг регионов

Цены на жилье в России заметно различаются в зависимости от региона. По данным Росстата, в 2018 году дороже всего квадратный метр в квартире среднего качества стоил в Москве и в Северо-Западном федеральном округе — 112,5 тыс. и 83 тыс. рублей соответственно. А дешевле всего жилье стоит в центральной России и в Поволжье — 42,3 тыс. и 43,3 тыс. рублей. За основу для расчетов были приняты средний платеж по кредиту и заработная плата в регионах России. Лучшая ситуация складывается там, где ипотечный платеж не превышает половины средней зарплаты.

Фото - Райффайзенбанк.

Самая выгодная ситуация сложилась в Уральском федеральном округе. Здесь не самый низкий ежемесячный платеж по кредиту, но самое удачное соотношение платежа и средней заработной платы — 42%. На втором месте центральная Россия, на третьем — Сибирь. В Москве и на Юге России этот показатель остается в пределах 60%. А вот на Волге и Северо-Западе средний ипотечный платеж составляет 61% от средней зарплаты. В Северо-Западном регионе цена квадратного метра более чем вдвое превышает средний доход.

«За последнее время ипотека стала доступнее для наших клиентов. На фоне снижения ставок, популярность продукта возрастает, и мы рассчитываем, что такая тенденция сохранится в будущем. Также для тех, кто взял кредиты в предыдущие годы существуют возможности рефинансирования по более низкой ставке. Это позволяет заметно снизить ежемесячный платеж», — отметила Оксана Матюшенко, руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка.

Фото - Райффайзенбанк.

Рейтинг городов

Внутри регионов есть свои лидеры по доступности и недоступности жилья с точки зрения цены и дохода. Легче всего в этом смысле приходится жителям Сургута, Миасса и Сыктывкара — заработные платы на севере традиционно выше, а цены на жилье не самые высокие по России. Дороже всего относительно средних зарплат жилье будет стоит жителям подмосковных Химок, Сочи и Калининграда. Москва оказалась примерно в середине рейтинга: средний ежемесячный платеж в городе - 50,6 тыс. рублей, что составляет чуть больше половины средней зарплаты.

Фото - Райффайзенбанк.

Однако это незначительно влияет на скорость возврата кредита. По данным Райффайзенбанка, быстрее всего ипотеку гасят в Сургуте и Уфе - за 10-12 лет. А дольше всего жилищный кредит возвращают жители Химок и Зеленограда - до 18 лет.

Фото - Райффайзенбанк.

Для исследования использовались:

- Данные Райффайзенбанка о количестве, сроке погашения и ежемесячных платежах по ипотечным кредитам за период с 1 января 2018 года по начала октября 2019 года. Данные сегментировались по городам и регионам.

- Данные Росстата о средней начисленной заработной плате в России (по регионам и областям) в 2019 году.

- Данные Росстата о средней стоимости квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынке за 2018 и 2019 годы (жилье среднего качества — типовые квартиры).