«Снега нет, смотрится нелепо»: в Тюмени появилась первая елка, но горожан она не радует

Несмотря на то, что до Нового Года еще два месяца, магазины Тюмени уже начали продавать новогоднюю атрибутику: игрушки, мишуру, гирлянды и искусственные елки. А некоторые пошли дальше. Так, на территории одного из торговых центров на улице Широтной уже установили большую новогоднюю елку. На данный момент это первая и пока что единственная елка в городе. Но, возможно, остальные подхватят инициативу и к середине ноября Тюмень уже будет полностью готова к празднованию 2020 года.

«Комсомолка» провела опрос среди жителей города и узнала, как они относятся к такой стремительной подготовке к празднику, и когда сами начинают украшать свой дом к встрече Нового года.

У большинства опрошенных тюменцев пока нет новогоднего настроения. Фото Виктории Захаровой

- Отношусь к этому нейтрально, мне все равно, я даже не смотрю на эту елку. Каждый сам выбирает, когда ему начинать украшать дом и ставить елку.

- Странно, что так рано они поставили эту елку. Можно было с прошлого года не убирать.

- Только сегодня увидела эту… Пока не выпал снег – смотрится очень нелепо, не вижу никакого смысла в этом.

- Рано. Я вообще придерживаюсь такой позиции: ставить елку надо днем 31-ого. Тогда она не успевает надоедать и создается оно самое – настроение. А если вот так рано, то уже начинает надоедать.

У большинства опрошенных, а свое мнение, преимущественно, высказали тюменцы в возрасте 30 и более лет, новогодняя елка не вызывает никакой радости. Чего нельзя сказать о детях, гулявших рядом. Малыши, то и дело тянули родителей за рукава к большой елке, чтобы посмотреть поближе и сфотографироваться.

На территории одного из торговых центров на днях установили большую новогоднюю елку. Фото Виктории Захаровой

Заметно активизировались и многие магазины города. На прилавках торговых точек все чаще можно увидеть тематические товары. Сейчас лучшее время, чтобы приобрести елочные украшения, игрушки и другую атрибутику праздника. Потому что на полках изобилие разнообразных товаров по вполне приятным ценам. Ближе к декабрю цены и спрос начнут расти.

- Сейчас, в основном, только заходят и смотрят, прицениваются. На своем опыте знаю, что дня через три пойдут продажи хорошо. Особенно, когда снег выпадет, тогда уже начинают украшать, - отмечают сотрудники магазинов.

Магазины тоже активно готовятся к Новому году. Фото Виктории Захаровой

Внезапно возникшая елка, конечно, создала много шума и вопросов. Многие тюменцы не понимают, для чего создавать так рано новогоднюю атмосферу. Ведь есть еще время насладиться последними деньками осени, пока не выпал снег и температура не упала ниже нуля.