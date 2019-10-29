2019-10-29T16:39:14+03:00
Общество

«Снега нет, смотрится нелепо»: в Тюмени появилась первая елка, но горожан она не радует

Жители Широтной рассказали, что думают по поводу установленной около ТРЦ новогодней ели
Мария Васильева
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Установленная так рано новогодняя елка радует пока только детей. Фото Виктории ЗахаровойУстановленная так рано новогодняя елка радует пока только детей. Фото Виктории Захаровой
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Несмотря на то, что до Нового Года еще два месяца, магазины Тюмени уже начали продавать новогоднюю атрибутику: игрушки, мишуру, гирлянды и искусственные елки. А некоторые пошли дальше. Так, на территории одного из торговых центров на улице Широтной уже установили большую новогоднюю елку. На данный момент это первая и пока что единственная елка в городе. Но, возможно, остальные подхватят инициативу и к середине ноября Тюмень уже будет полностью готова к празднованию 2020 года.

«Комсомолка» провела опрос среди жителей города и узнала, как они относятся к такой стремительной подготовке к празднику, и когда сами начинают украшать свой дом к встрече Нового года.

У большинства опрошенных тюменцев пока нет новогоднего настроения. Фото Виктории Захаровой

У большинства опрошенных тюменцев пока нет новогоднего настроения. Фото Виктории Захаровой

- Отношусь к этому нейтрально, мне все равно, я даже не смотрю на эту елку. Каждый сам выбирает, когда ему начинать украшать дом и ставить елку.

- Странно, что так рано они поставили эту елку. Можно было с прошлого года не убирать.

- Только сегодня увидела эту… Пока не выпал снег – смотрится очень нелепо, не вижу никакого смысла в этом.

- Рано. Я вообще придерживаюсь такой позиции: ставить елку надо днем 31-ого. Тогда она не успевает надоедать и создается оно самое – настроение. А если вот так рано, то уже начинает надоедать.

У большинства опрошенных, а свое мнение, преимущественно, высказали тюменцы в возрасте 30 и более лет, новогодняя елка не вызывает никакой радости. Чего нельзя сказать о детях, гулявших рядом. Малыши, то и дело тянули родителей за рукава к большой елке, чтобы посмотреть поближе и сфотографироваться.

На территории одного из торговых центров на днях установили большую новогоднюю елку. Фото Виктории Захаровой

На территории одного из торговых центров на днях установили большую новогоднюю елку. Фото Виктории Захаровой

Заметно активизировались и многие магазины города. На прилавках торговых точек все чаще можно увидеть тематические товары. Сейчас лучшее время, чтобы приобрести елочные украшения, игрушки и другую атрибутику праздника. Потому что на полках изобилие разнообразных товаров по вполне приятным ценам. Ближе к декабрю цены и спрос начнут расти.

- Сейчас, в основном, только заходят и смотрят, прицениваются. На своем опыте знаю, что дня через три пойдут продажи хорошо. Особенно, когда снег выпадет, тогда уже начинают украшать, - отмечают сотрудники магазинов.

Магазины тоже активно готовятся к Новому году. Фото Виктории Захаровой

Магазины тоже активно готовятся к Новому году. Фото Виктории Захаровой

Внезапно возникшая елка, конечно, создала много шума и вопросов. Многие тюменцы не понимают, для чего создавать так рано новогоднюю атмосферу. Ведь есть еще время насладиться последними деньками осени, пока не выпал снег и температура не упала ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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