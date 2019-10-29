«Дойти до школы» в Тюмени: безопасна ли дорога на занятия для учащихся Войновки, Лесобазы и ДОКа

Общеобразовательные школы Тюмени можно назвать образцово показательными учреждениями. Особенно те, что появились совсем недавно в быстро растущих новых микрорайонах города. Чего нельзя сказать про некоторые школы в удаленных районах. Деревянные дома, узкие дорожки между ними и недостаточное количество фонарей – далеко не полный список тревожных вещей на пути тюменских школьников, проживающих на ДОКе, Войновке или в старой части Лесобазы. В поддержку стартовавшей в интернете акции #ДойтиДоШколы, корреспондент «Комсомолки» решил пройтись «детскими» тропами, ведущими к школам отдаленных районов Тюмени.

ВОЙНОВКА

Этот микрорайон находится в восьми километрах от центра города. Несмотря на такую отдаленность, он обладает развитой инфраструктурой. Тут много скверов и парков, а также несколько учебных заведений.

Одно из них – средняя образовательная школа №72. Она находится на улице Энергостроителей, 4. На подъезде к учреждению имеются пешеходные переходы, лежачие полицейские, установлено множество дорожных знаков. Но все это есть только около территории школы. Завернув за угол и отойдя от забора, открывается другая перспектива: виднеется «замерзшая» стройка, которая никак не огорожена.

Не далеко от школы виднеется «замерзшая» стройка, которая никак не огорожена. Фото Виктории Захаровой

Также за территорией стоят переполненные мусорные баки, рядом с которыми разбросаны куски пластика, деревянные бруски и стекло. Тротуар, находящийся рядом со школой, огорожен небольшим забором. Эта необходимая мера нужна для того, чтобы ученики не смогли выйти на проезжую часть. Потому что дорога находится очень близко к узкой пешеходной зоне.

ДОК

На территории этого района функционирует одно учреждение образования - это МАОУ СОШ №38. Сам район представлен, преимущественно, двухэтажными деревянными домами. Рядом со школой находится детская площадка и большой продуктовый магазин.

Вблизи территории образовательного учреждения имеются пешеходные переходы и дорожные знаки, призывающие соблюдать правило дорожного движения. Но для того, чтобы дойти до учебного заведения, детям необходимо пройти перекресток, который не оснащен светофорами и пешеходными переходами, а также фонарями. По обе стороны от дороги расположен небольшой лес и множество канав, заполненных грязной дождевой водой, мусором и мхом.

Чтобы дойти до учебного заведения, детям необходимо пройти перекресток, который не оснащен светофором. Фото Виктории Захаровой

ЛЕСОБАЗА

В старой части района Лесобазы функционирует МАОУ СОШ №67. Учреждение расположено по адресу ул. Камчатская, 154. Дорога к этой школе является самой опасной и непредсказуемой для учеников.

Для того, чтобы дойти до учебного заведения, детям приходится проходить через множество деревянных домов. Они находятся в непосредственной близости друг от друга, тем самым делая тротуары и проезжую часть одной общей дорогой. На ней нет светофоров и переходов, а машины выезжают из-за угла и не уступают дорогу пешеходам.

Чтобы дойти до учебного заведения, детям приходится проходить через множество деревянных домов. Фото Виктории Захаровой

Сама школа окружена деревьями, за которыми не видны окрестности. Этот небольшой лес никак не огорожен, сухие ветки растут достаточно низко, поэтому есть риск попадания в глаза. На территории разбросан мусор, грязные бутылки и окурки от сигарет. Для того, чтобы добраться от остановки до школы, нужно пройти по шаткому железному мосту. Он выглядит очень хлипким и непрочным. Есть подозрение, что конструкция не сможет выдержать больше двух-трех человек одновременно. После мостика идет небольшая роща без асфальтированных тротуаров. Дорожки, которые вытоптаны самими учениками, в слякоть превращаются в каток из грязи, где очень легко поскользнуться и упасть.

Школа окружена деревьями, за которыми не видны окрестности. Фото Виктории Захаровой

ПОДВОДИМ ИТОГИ

В целом, территории вблизи всех трех школ отдаленных районов, благоустроены. Они оснащены соответствующими дорожными знаками, на проезжей части нанесены требуемая дорожная разметка. Вместе с тем, фонарей на пути к учреждениям образования явно не хватает.

Такого количества освещения недостаточно для безопасного пути учеников от дома до школы. Особенно это чувствуется, когда приходится идти через жилые дома, находящиеся рядом со школой. В темное время суток там опасно находиться даже взрослому человеку. Дети, учащиеся во вторую смену, обязаны каждый день проходить по темным улицам, где стоят сомнительные постройки, из которых нередко слышны крики и ругань жильцов.

Проезжая часть вблизи школ имеет требуемую дорожную разметку. Фото Виктории Захаровой

Cчитаете ли вы дорогу к школам не безопасной?.Ваш выбор