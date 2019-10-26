2019-10-26T11:49:21+03:00
Общество

Более 240 школьников представили свои разработки на «Шаге в будущее»

Мероприятие включено в перечень статусных олимпиад
Светлана БОРИСОВА
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Более 240 школьников представили свои разработки на «Шаге в будущее»Более 240 школьников представили свои разработки на «Шаге в будущее»
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Областной научный форум молодых исследователей «Шаг в будущее» пройдет с 26 по 27 октября на площадке тюменской школы №63 (ул. Широтная, 181а). В этом году на форуме выступят 243 ученика 6-11 классов, а также студенты 1 и 2 курсов, имеющие индивидуальные научно-исследовательские, прикладные и творческие работы.

В рамках очного тура форума пройдут областная научно-исследовательская конференция выставка, а также профориентационные мероприятия и фотоконкурс «Молодой исследователь». Напомним, со 2 сентября по 18 октября проходил заочный этап форума: рецензирование и строгий отбор проектов экспертной комиссией.

Только сильнейшие получили приглашения в очный тур. Посмотреть списки участников и их изобретений можно на официальном сайте ТОГИРРО и в группе «Одаренные дети Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Добавим, что с этого года «Шаг в будущее» включен в перечень статусных олимпиад и других интеллектуальных конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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