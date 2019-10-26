Новая профессия. Даже если вам за 50

Учиться полезно в любом возрасте. С таким настроем тюменка Оксана Кокорина попала в программу переобучения предпенсионеров, организованную Союзом Ворлдскиллс Россия по заказу Министерства труда. Женщина 27 лет работает главным бухгалтером на предприятии, но решилась стать кондитером.

Давно искала для себя направление, которое поможет ей развиваться и обеспечит финансово. И тут подруга рассказала, что есть такая программа при Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса, где обучение не только высокопрофессионально, так еще и бесплатно.

- Наступает время, когда хочется что-то поменять в жизни, - говорит Оксана Кокорина. - И мне, как работнику умственного труда, нужно было как-то «облегчить» голову. Петь и рисовать не умею, но творить очень хотелось. Так что я обрадовалась тому, что в списке направлений было кондитерское дело.

Обучаться было тяжело. Бухгалтерская работа никуда ведь не делась, как и семья. Да еще и период отчетности совпал с процессом обучения. Часто стали возникать мысли: а зачем это нужно, а не бросить ли все. Но женщина справилась, в том числе благодаря удобно составленному графику обучения.

К обучению людей старшего возраста привлекают сертифицированных экспертов — лучших специалистов в своей области. Курсы проходят на хорошо оборудованных площадках, укомплектованных современным оборудованием по международным стандартам Ворлдскиллс.

Как рассказали в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса, на базе которого организован Центр компетенций, программа обучения кондитерскому делу насыщенная. Студенты предпенсионного возраста в сжатые сроки должны изучить технологии приготовления тортов, изготовление декора из шоколада и многое другое. А в конце их ждет демонстрационный, то есть практический,экзамен.

Именно работа с шоколадом особенно поразила Оксану Кокорину. Она даже и не знала, что из него можно делать такие шедевры. А вот насчет экзамена студентка особо не волновалась, даже поддерживала морально сокурсниц.

- Сильных переживаний не было. - вспоминает Оксана - Наоборот, был интерес познать новое, научиться чему-то. А возникшее небольшое напряжение полностью снял результат. У меня остались только самые лучшие воспоминания. Мысли о будущее стали спокойным.

Помимо Техникума индустрии питания, обучением предпенсионеров занимаются ещё пять колледжей и техникумов Тюмени и Тобольска. Например, в Западно-Сибирском государственном колледже квалификацию получают спортивные инструкторы и фитнес-тренеры. Курсы проходят кондитеры, флористы, маляры, специалисты по медицинскому и социальному уходу, по ремонту легковых авто или работники сферы туризма.

СПРАВКА «КП»

Обучение по международным стандартам WorldSkills в этом году пройдут 25000 слушателей.

Желающим пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru Для этого надо ввести контактные личные данные, чтобы подтвердить ваше право на бесплатное переобучение. Всего на сайте представлены 122 компетенции.

Освоить новую специальность могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии – в 2019 году это женщины 51-55 лет, мужчины 56-60 лет, у кого есть право на досрочную пенсию.

По результатам демонстрационного экзамена выпускники получат не только свидетельство об образовании, но и скиллс-паспорт международного образца. На российском рынке труда он появился относительно недавно, но уже успел хорошо зарекомендовать себя у работодателей.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».