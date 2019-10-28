2019-10-28T09:26:49+03:00
Общество

АО «УСТЭК» намеренно увеличит инвестиции в развитие теплоэнергетического комплекса Тюмени

Вадим Бегун
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АО «УСТЭК» намерено увеличит инвестиции в развитие теплоэнергетического комплекса Тюмени. Фото - УСТЭК.АО «УСТЭК» намерено увеличит инвестиции в развитие теплоэнергетического комплекса Тюмени. Фото - УСТЭК.
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24 октября – значимая дата в истории теплоснабжения Тюмени. В 2017 году в этот день две крупнейшие энергетические компании объединили свои усилия и активы, чтобы дать толчок развитию сферы теплоснабжения города. Создание совместного предприятия сделало возможным внедрение единой технической политики, способной повысить качество теплоснабжения потребителей и снизить повреждаемость тепловых сетей.

- Два года работы прошли в активном и плодотворном труде. Результатом мощных ремонтных кампаний 2018-2019 гг., в процессе которых были заменены и построены десятки километров теплотрасс, стало снижение технологических инцидентов на 26%, – делится успехами компании генеральный директор АО «УСТЭК» Марат Царгасов. – Значительный объем работ выполнен за счет финансовых вливаний со стороны УСТЭК: инвестиционная программа в 2019 году составила почти 1 млрд рублей. В 2020 году акционерами компании запланировано вложить в развитие теплоэнергетического комплекса Тюмени на треть больше – 1 млрд 331 млн рублей.

УСТЭК уверенно использует современные технологии и материалы и держит курс на инновации. Фото - УСТЭК.

УСТЭК уверенно использует современные технологии и материалы и держит курс на инновации. Фото - УСТЭК.

УСТЭК уверенно использует современные технологии и материалы и держит курс на инновации. Применение роботизированного комплекса для внутритрубной диагностики теплосетей, внедрение системы оперативного дистанционного контроля для своевременного информирования о местах повреждений, строительство полностью автоматизированных котельных установок – примеры того, что предприятие идет в ногу со временем, совершенствуя систему теплоснабжения города.

Коллектив компании – команда профессионалов своего дела. Фото - УСТЭК.

Коллектив компании – команда профессионалов своего дела. Фото - УСТЭК.

Коллектив компании – команда профессионалов своего дела. 29 бригад рабочих отвечают за бесперебойное теплоснабжение Тюмени, оперативно реагируя и устраняя повреждения. В круглосуточном режиме несут дежурство диспетчеры УСТЭК. Абонентская служба и отдел продаж работают с потребителями тепловой энергии. Кроме того, важное звено теплоэнергетики – производственно-техническое управление УСТЭК и отделы, ответственные за реализацию ремонтной и инвестиционных программ. Почти 1 000 человек ежедневно трудятся, выполняя общую задачу – обеспечить теплом и горячей водой жителей областного центра.

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