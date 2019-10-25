Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 26 и 27 октября

В последние октябрьские выходные 26 и 27 октября для тюменцев пройдёт немало интересных мероприятий, куда можно сходить всей семьёй. На улице тепло, поэтому можно прогуляться по тюменским улочкам или заняться семейным досугом. Для того, чтобы вам сделать правильный выбор, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные.

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

«Мюзикл-Шоу»

Мюзикл-шоу. Фото: VisitTyumen

В ДК «Нефтяник» (ул. Осипенко, 1) в 19 часов состоится яркое театрализованное «Мюзикл-шоу», где будут представлены отрывки из самых известных спектаклей этого жанра – например, «Нотр-Дам де Пари» по роману Виктора Гюго. Попадание в Книгу Рекордов Гиннеса выглядит логичным и оправданным, если учесть великолепную музыку талантливого композитора Риккардо Коччанте.

Стоимость: 800 — 3000 руб.

«Питейные промыслы Тюмени»

Питейные промыслы Тюмени. Фото: VisitTyumen

От ул. Орджоникидзе, 59 в 18.30 стартует автобусная экскурсия «Питейные промыслы Тюмени». Во время мини-путешествия участникам расскажут о появлении алкогольных напитков и о том, что любили выпить тюменцы; как определить крайнюю меру (и есть ли она), как ограничивали продажу алкогольных напитков в городе. Кульминация экскурсии – посещение пивоваренного завода «Ермолаевъ», где поэтапно расскажут о процессе приготовления пива. Не обойдётся и без «снятия пробы» сразу десяти сортов пива! Особый сюрприз – фирменный стакан завода в качестве подарка.

Стоимость: 1500 рублей, бронь по телефону 735-666.

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

«Калейдоскоп историй»

Калейдоскоп историй. Фото: VisitTyumen

В Музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) в 16 часов состоится семейный спектакль «Калейдоскоп историй» про Тюмень в жанре настольного иллюстративного театра от театра теней «Ключ от сказки». Постановка – по литературному материалу краеведа, журналиста Е.М. Дубовской. Ребята смогут узнать истории из жизни старой Тюмени и получат маршрут, по которому можно прогуляться всей семьёй, вспомнив ожившие истории.

Стоимость: 200 рублей.

Выставка - ярмарка «Праздник рукоделия»

Праздник рукоделия. Фото: VisitTyumen

До 27 октября в ТЦ «ОКей» (ул. Широтная, 199) с 9 до 20 часов будет проходить выставка-ярмарка «Праздник рукоделия». Все желающие смогут увидеть авторские украшения и сувениры, игрушки, интерьерные куклы и изделия из дерева, керамики. Также всех участников ждут мастер-классы по вязанию, плетению, шитью, декупажу. и многое другое. Мастер-классы будут проходить с 13 до 15 часов.

Стоимость: бесплатно

«Лабиринты Средневековой музыки»

Лабиринты Средневековой музыки. Фото: VisitTyumen

В средневековом зале «ГринХауса» (ул. Николая Фёдорова, 9) в 11 часов состоится интерактивный музыкальный концерт «Лабиринты Средневековой музыки» для детей от двух лет и взрослых. В программе: «Путешествие в Средневековье» (истории старого Мерлина про Барабаны, мастер-класс от рыцарей Средневекового времени, рыцарский турнир), интерактивный музыкальный лекторий «Лабиринты Средневековой музыки» в замке. Также участники интерактива смогут узнать, как устроена средневековая волынка, и даже поиграть на этом инструменте.

Стоимость: в день мероприятия – 600 рублей, подробности по телефону: 99-33-26.

Медиативный концерт Dream Time

Dream Time. Фото: VisitTyumen

В йога-центре ANANDA (ул. Водопроводная, 6) в 19 часовсостоится медиативный концерт Dream Time. Участников ждёт вечер погружений и полётов от музыканта, который открыл легендарный Boom Festival в 2018 году. Впервые в Тюмени концерт состоится в горизонтальном положении, чтобы тело было максимально расслаблено, а процессы чувственного восприятия и духовной осознанности активизировались. Все гости отправятся в мир фантазий, глубинных архетипов и прекрасных образов.

Стоимость: 600-1000 рублей, купить билет и подробности: +79292672099.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ

«Ромео и Джульетта»

Ромео и Джульетта. Фото: VisitTyumen

В Театре «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а) в 15 часов состоится спектакль «Ромео и Джульетта» по бессмертной пьесе Уильяма Шекспира. Даже в наше время автор не нуждается в представлении: более пяти столетий его шедевры не сходят со сцены, и столько же лет зрители с удовольствием следят за сюжетом «Ромео и Джульетты». Этой пьесе время неподвластн.

Стоимость: 450 рублей.

Сделай слайм

Мастер-класс по изготовлению слайма. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 13 часов состоится мастер-класс по изготовлению слайма – игрушки-лизуна, впервые выпущенной компанией Mattel в 1976 году. Этот слайм состоит из желеобразного материала, который обладает свойствами неньютоновской жидкости. Игрушка – отличный антистресс и прекрасный подарок. Большое количество вариантов слайма и его украшения не ограничены, нужно только разбудить своё воображение. Детишки будут рады сделать слайм разных цветов и запахов своими руками.

Стоимость: 450 рублей, подробности и запись по телефону: 46-84-09. Возрастное ограничение: 4+.

«Мамины помощники»

Мамины помощники. Фото: VisitTyumen

В городском кафе отеля Vostok (ул. Республики, 159) в 11 часов состоится детский мастер-класс «Мамины помощники: учимся накрывать на стол». Ребята познакомятся с предметами сервировки стола, узнают их правильные названия и способы применения, научатся пользоваться столовыми приборами, бумажными и полотняными салфетками. Дети сами оформят сладкие десерты и накроют стол по всем правилам этикета.

Стоимость: 450 рублей, запись и подробности по телефону: 8 (3452) 686-115, 8 (3452) 607-106.

Лекция Сергея Черня

Лекция Сергея Черня. Фото: VisitTyumen

В арт-баре «Две двойки» (ул. Урицкого, 5) состоится лекция битбокс комьюнити Braza Beatbox Сергея Черня, который расскажет о стиле FLOW. Если вы были на фестивале FREEMUSIC, то точно его знаете: проект случился именно благодаря Сергею. Спикер расскажет, как развивается хип-хоп культура в Тюмени, как появился битбокс и что ждёт его дальше.

Стоимость: бесплатно.