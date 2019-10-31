Благоустройство по-тюменски: подрядчик проложил тротуар не с той стороны

Капитальный ремонт тротуаров на улице Омутинской в тюменском поселке Березняки должен был закончиться еще 1 сентября. Однако этого не случилось: на сегодняшний день еще не проведена приемка объекта. После и вовсе стало известно, что тротуар почему-то оказался на другой стороне дороги. Что же пошло не так?

Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» вместе с членами Общероссийского народного фронта посетил поселок Березняки. Дело в том, что в ОНФ обратилась инициативная группа местных жителей, которая заметила, что работы тут ведутся не по проекту. Действительно, оказалось, что тротуар, который должен был быть на одной стороне, почему-то оказался на противоположной. Однако тут же присутствовали несколько жителей поселка, которые заверили: почти все березняковцы выступили за то, чтобы асфальт положили именно здесь.

– У нас нет ни одного документа, что в управу обратились люди, проведен опрос и собраны подписи. Нашими экспертами была проанализирована конкурсная документация о том, какие работы здесь должны быть проведены. На сегодняшний день, согласно проекта и сметы, работы не соответствуют, причем в принципиально важных элементах. Например, тротуар не был доведен до пешеходных переходов, сточно-ливневой канализации нет вообще, как и труб, – заявил глава регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко, добавив, что инициативу граждан управа должна выслушивать до создания проекта.

Тротуар резко обрывается, до перекрестка по нему не дойти.Фото: Вадим Бегун

Замглавы управы ЦАО Юлия Карнаухова в свою очередь отметила, что проект был разработан примерно 9 месяцев назад. По ее словам, за это время ситуация изменилась, например, там, где все-таки должен был появиться асфальт, построен магазин. Именно это обстоятельство и понесло за собой изменения в проекте.

Члены ОНФ были недовольны тем, что они еще в июле отправили в управу запрос, однако официальная документация по проекту им так до сих пор и не поступила.

– Благоустройство этого участка должно быть завершено 1 октября, приемка еще только проводится. Мы лишь хотим убедиться, что работы закончатся в срок, что соответствующие изменения в проектную документацию оформлены должным образом. Теперь получили заверение, что до конца недели получим все официальные документы. Если гражданам эти работы нравятся, если они выполнены в полном объеме, мы должны получить ответ на вопрос: когда будет приемка, – прокомментировал итоги выезда координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Тюменской области Сергей Соловьев.

Что касается присутствовавших на встрече трех жителей поселка, то они, стоит отметить, несказанно рады хоть каким-то изменениям. По их словам, там, где сейчас лежит тротуар, раньше была глина, по которой в дождь было просто невозможно пройти.