2019-10-24T10:46:02+03:00
Общество

В Тюмени обсуждают профилактику асоциальных явлений, связанных с интернетом

Актуальные вопросы рассматривают сразу на нескольких городских площадках
Кира Санникова
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В Тюмени обсуждают профилактику асоциальных явлений, связанных с интернетом. Фото - департамент общественных связей ТО.В Тюмени обсуждают профилактику асоциальных явлений, связанных с интернетом. Фото - департамент общественных связей ТО.
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В Тюмени стартовало VI всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав «Региональные модели и практики организации и проведения индивидуальной профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Обсуждение актуальных вопросов по защите прав несовершеннолетних проходит сразу на нескольких городских площадках. Так, в областной научной библиотеке эксперты сосредоточились на профилактике асоциальных явлений, связанных с использованием сети интернет.

С приветственным словом в своем видеообращении обратился губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона подчеркнул, что дети – это будущее, но иногда им нужна помощь. И комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – один из действенных инструментов защиты детства.

- Существующие региональные модели и практики работают на предупреждение негативных проявлений. Мы стремимся к развитию, ищем новые форматы взаимодействия с молодежью. Уверен, что в рамках совещание нам удастся определить новые механизмы и методики работы. Желаю всем продуктивного обмена опытом, - призвал Александр Моор.

Свое видео по профилактике асоциальных явлений, связанных с интернетом, представил заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Ульяновской области Николай Хижняк. Он отметил, что в основе подростковых проблем кризис самоидентичности. Ребенок не может понять, в чем он лучше, а взрослые, зачастую, не помогают ему в этом.

- Ребенок ищет способ индивидуализироваться. Он понимает, что не может лучше всех играть на гитаре, поскольку где-то в другом уголке мира, в другом государстве может найтись такой же подросток, играющий на гитаре, и у него будет больше подписчиков в соцсетях. Но он может прийти в колледж и совершить чудовищный поступок. Или другой пример, чтобы стать лучшим в спорте, нужно долго и упорно заниматься, чтобы стать скинхедом, не нужно ничего делать, - рассказал Николай Хижняк.

Он добавил, что существует даже такое понятие «глобальная деревня», когда человек, живущий в другом государстве, может быть так же близок, как человек из соседнего двора. И в этом смысле медиа реальность – это параллельная вселенная, в которой многие не понимают, как правильно себя вести.

- В рамках школьного курса должны проводиться сплошные занятия с подростками, где им бы рассказывали, как работает медиа реальность, чего детям опасаться и какие последствия могут быть. А чаще всего, это сломанная психика и разрыв отношений с тем, с кем человек общался раньше. И в этом виноваты не только дети, но и взрослые, которые не объяснили, как вести себя в интернете, - добавил Николай Хижняков.

Он озвучил ряд предложений, принятие которых на федеральном уровне могли бы решить проблему асоциальных явлений, связанных с интернетом. Прежде всего, ввести предмет медиаграмотности. Второе - укомплектовать штат образовательных учреждений специалистами по менеджменту в социальных сетях. Третий важный аспект, считает спикер, организовать бесплатную психологическую помощь, которая должна быть доступна подростку 24 часа в сутки.

- Не менее важно привлечь к этой работе и научные сообщества. Все, что мы обсуждаем, это только вершина айсберга. Мы должны понимать происходящие в обществе процессы, и здесь без помощи высшей школы не обойтись, - резюмировал Николай Хижняков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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