Карьерный путь, усеянный цветами

Новую профессию решила получить 54-летняя тюменка Людмила Иванова. Она стала одной из «студенток» программы переобучения граждан предпенсионного возраста, запущенной Министерством труда совместно с Союзом WorldSkills Russia .

Всю жизнь Людмила работала на стройках - наводила кровлю, укладывала шифер. И вот решила: «пора почувствовать себя женщиной» и записалась на занятия по флористике.

– Про программу рассказала приятельница, - вспоминает Людмила Юрьевна. – Раздумывала недолго: занятия бесплатные, новые знакомства, впечатления, умения.

Ожидания оправдались полностью.

– Для работы у нас было всё: живые цветы, оборудование, украшения. От меня требовалось только внимание и безграничная фантазия, - говорит Людмила. – Сейчас, выходя на улицу, смотрю на цветы по-другому. Если раньше сухостой для меня был просто жухлой травой, то теперь – материал для создания красивых букетов. Из опавших листьев смогу собрать не просто гербарий, а великолепную композицию. Если кто-то скажет, что в возрасте «50+» учиться трудно – не верьте! Не сложнее учёбы в школе. Одно плохо: обучиться по этой программе можно только раз. Я бы хотела получить знания по другим компетенциям. Может, кондитера, а может, и маляра.

Как рассказала начальник отдела мониторинга тюменского Центра опережающей профессиональной подготовки Оксана Живодёрова, обучение закончили две группы кондитеров, две - флористов и одна официантов. Идет запись на программы: «Ресторанный сервис», «Хлебопечение», «Технология моды» и «Парикмахерское искусство».

- Обучают опытные мастера. Потом эксперты оценивают соответствие их знании международным требованиям на практическом экзамене.

Помимо Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, обучением предпенсионеров занимаются ещё пять колледжей и техникумов Тюмени и Тобольска. Например, в Западно-Сибирском государственном колледже квалификацию получают спортивные инструкторы и фитнес-тренеры: их обучение рассчитано на 72 часа. Более продолжительные курсы проходят кондитеры, флористы, маляры, специалисты по медицинскому и социальному уходу, по ремонту легковых авто или работники сферы туризма.

По мнению заместителя генерального директора по подготовке кадров, директора Академии WorldSkills Russia Светланы Крайчинской, работа со взрослым поколением – большой стимул для преподавателей - они могут обменяться опытом со «студентами».

Как попасть в программу

Регистрация желающих проходит на сайте 50plus.worldskills.ru. По этому адресу необходимо оставить информацию о себе, чтобы подтвердить право на бесплатное обучение. На сайте можно ознакомиться со списком компетенций и пройти тестирование. В программе 122 компетенций. В Тюмени можно обучиться уже по 18-ти.

Участвовать в программах могут все жители Тюменской области. Но есть возрастные ограничения: женщины 1964-1968 года рождения и мужчины 1959-1963. По итогам выдается соответствующий документ, а также скиллс-паспорт —признанный ведущими работодателями страны сертификат.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».